Marfin: Προφυλακιστέοι οι δύο συλληφθέντες – Επιμένουν ότι δεν συμμετείχαν στη φονική επίθεση

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας οι δύο 42χρονοι οι οποίοι συνελήφθησαν για τη φονική, εμπρηστική επίθεση στην Marfin. Εις βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή.

Πρόκειται για τους δύο 42χρονους που συνελήφθησαν την Παρασκευή σε Κυψέλη και Χαλάνδρι. Ο ένας 42χρονος, γόνος πλούσιας οικογένειας, εμφανίζεται να έχει αποστασιοποιηθεί από τον αντιεξουσιαστικό χώρο και να ασχολείται με την οικογενειακή επιχείρηση, και ο δεύτερος 42χρονος εργάζεται ως εναερίτης.

Οι δύο κατηγορούμενοι, μαζί με την 46χρονη, η οποία συνελήφθη στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ της Μεγάλης Βρετανίας για την ίδια υπόθεση, ταυτοποιήθηκαν, σύμφωνα με τις αρχές, μέσω σύγκρισης του οπτικού υλικού από το πρωί της 5ης Μαϊου 2010 με ψηφιακά αρχεία από μια δικογραφία του 2020 που αφορούσε σε υπόθεση με εκρηκτικά.

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