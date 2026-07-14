Τα φιλικά του ΟΦΗ στην Ολλανδία

Στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας θα πραγματοποιήσει για δεύτερη διαδοχική χρονιά ο ΟΦΗ το βασικό στάδιο προετοιμασίας του, έχοντας ως βάση το «Otium Wellness Hotel».

Η αποστολή της κρητικής ομάδας θα αναχωρήσει από το Ηράκλειο το πρωί της Τρίτης 21 Ιουλίου και θα παραμείνει στην “χώρα της τουλίπας” έως και τις 5 Αυγούστου, διάστημα στο οποίο θα δώσει τέσσερα φιλικά ματς προετοιμασίας.

Όλα τα φιλικά του ΟΦΗ θα έχουν τηλεοπτική μετάδοση είτε από το κανάλι του ΟΦΗ στο Youtube είτε από την Cosmote TV. To αναλυτικό πρόγραμμα είναι:

1. Σάββατο 25 Ιουλίου (17:00 ώρα Ελλάδας, LIVE Youtube ΠΑΕ ΟΦΗ) με αντίπαλο την Go Ahead Eagles στο Stadion De Adelaarshorst (Vetkampstraat 1 7416 WK Deventer).







2. Τετάρτη 29 Ιουλίου (20:00 ώρα Ελλάδας, LIVE Youtube ΠΑΕ ΟΦΗ) με αντίπαλο τη NAC Breda στο “vv Victoria Oudenbosch”.







3. Σάββατο 1 Αυγούστου (15:30 ώρα Ελλάδας, LIVE Cosmote TV) με αντίπαλο τη Willem



στο Tilburg Stadion Koning Willem II (Goirleseweg 34 – 5026 PC Tilburg).







4. Τρίτη 4 Αυγούστου (18:00 ώρα Ελλάδας, On Demand – Youtube ΠΑΕ ΟΦΗ) με αντίπαλο την Al Shamal SC στο Roosendaal.