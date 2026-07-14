Γαλλία: Στρατιωτική παρέλαση με ελληνικό «χρώμα» για την Ημέρα της Βαστίλης

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Στρατιωτικοί της Ουκρανίας και ακόμα τριάντα πέντε χωρών, αεροσκάφη και τεθωρακισμένα: η παρέλαση της 14ης Ιουλίου του 2026 στο Παρίσι υπήρξε επιβλητική, προσπαθώντας να προβάλει τη στρατηγική αφύπνιση της Ευρώπης και έναν στρατό έτοιμο για μάχη.

Περισσότεροι από 50.000 πολίτες παρακολούθησαν κάτω από τον καυτό ήλιο στα Ηλύσια Πεδία την παραδοσιακή παρέλαση για την εθνική γιορτή της Γαλλίας μαζί με 25 αρχηγούς ξένων κρατών και κυβερνήσεων.

🇫🇷 De retour de sa mission américaine, la @PAFofficiel retrouve les Champs-Élysées.







À ses côtés, deux Mirage 2000B pilotés par des équipages franco-ukrainiens.







L’opération #14Juillet est lancée. pic.twitter.com/fdNDyRFZt9 — Armée de l'Air et de l'Espace (@Armee_de_lair) July 14, 2026

Το «παρών» στις εορταστικές εκδηλώσεις και την παρέλαση για την πτώση της Βαστίλης έδωσε και ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Μάλιστα, στην εντυπωσιακή αεροπορική παρέλαση της 14ης Ιουλίου συμμετείχαν δύο μαχητικά Rafale της 332 Πτέρυγας Μάχης, τα οποία πέταξαν πάνω από τα Ηλύσια Πεδία, συμβολίζοντας τους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας και Γαλλίας.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας στο Παρίσι, ενώ έτυχε θερμής υποδοχής στον χώρο των εκδηλώσεων από τους Ευρωπαίους ομολόγους του.

Στην παρέλαση για την απαρχή της Γαλλικής Επανάστασης, συμμετείχαν αεροπλάνα δέκα ευρωπαϊκών χωρών. Συνολικά 6.700 πεζοί στρατιώτες, 98 αεροπλάνα, 31 ελικόπτερα και 315 οχήματα συμμετείχαν στην εντυπωσιακή παρέλαση.

Να σημειωθεί ότι, ποτέ στο παρελθόν δεν είχαν παρελάσει τόσοι στρατιωτικοί στη λεωφόρο των Ηλυσίων Πεδίων για να σηματοδοτήσουν «τον επανεξοπλισμό της Γαλλίας, τη στρατηγική αυτονομία της Γαλλίας και την ευρωπαϊκή στρατηγική αφύπνιση» σύμφωνα με το Ελιζέ.

Το βλέμμα στραμμένο στην Ουκρανία

Σύμφωνα με τη γαλλική προεδρία, πρόκειται για έναν «ισχυρό συμβολισμό της Ευρώπης που συνειδητοποιεί την επικινδυνότητα του κόσμου και ότι πρέπει να πάρει στα χέρια της το πεπρωμένο της».

Μία ημέρα πριν τη σημαντική επέτειο για τη Γαλλία, πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος Κορυφής του «Συνασπισμού των Προθύμων», με την Ουκρανία να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Δεκάδες Ευρωπαίοι ηγέτες δίνουν το «παρών» - Στο Παρίσι και ο Έλληνας πρωθυπουργός

Το παρών δίνουν δεκάδες Ευρωπαίοι ηγέτες, με τον Εμμανουέλ Μακρόν να προεδρεύει για τελευταία φορά στην παραδοσιακή στρατιωτική παρέλαση της 14ης Ιουλίου που γίνεται στο Παρίσι.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και 24 ευρωπαίοι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων ο Έλληνας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Γερμανός Φρίντριχ Μερτς, ο Βρετανός Κιρ Στάρμερ, ο Πολωνός Ντόναλντ Τουσκ ή ακόμα η Δανή Μέτε Φρεντέρικσεν, παρακολούθησαν την παρέλαση.

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