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Δέσμευση Αρναουτάκη για την ολοκλήρωση των έργων στον σεισμόπληκτο Άγιο Αντώνιο Καστελλίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
clock 18:11 | 14/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης για την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του κεντρικού ενοριακού ναού του Αγίου Αντωνίου στο Καστέλλι Πεδιάδος, εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, κατά τη διάρκεια συνάντησης με εκπροσώπους των τοπικών φορέων.

Όπως επισημάνθηκε στη συνάντηση, η ενορία και το εκκλησιαστικό συμβούλιο έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό τις εργασίες αποκατάστασης του σεισμόπληκτου ναού με ίδιους πόρους. Μετά την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων, ζητήθηκε η συνδρομή της Πε-ριφέρειας. Ο Σταύρος Αρναουτάκης δεσμεύτηκε πως η Περιφέρεια Κρήτης θα σταθεί αρω-γός και θα συμβάλει έμπρακτα στην προσπάθεια, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο στον ιστο-ρικό και κεντρικό ναό της περιοχής.

Στη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης και ο Περιφε-ρειακός Σύμβουλος Γιώργος Παπαδάκης.

Εκ μέρους της τοπικής κοινωνίας και των φορέων παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Μινώα Πε-διάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, η Χωρική Αντιδήμαρχος Καστελλίου Γεωργία Αποστολο-γιωργάκη, ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου π΄ Εμμανουήλ Παπακανδεράκης, ο προϊστάμενος της Ενορίας Αρχιμανδρίτης Ιερόθεος Χιώτης, η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καστελλίου Μαρία Σκουλούδη, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νίκος Δαμιανάκης, η Διευθύντρια του ΚΑΠΗ Καστελλίου Καλ-λιόπη Παπαδάκη και μέλη των παραπάνω τοπικών φορέων.

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