Δέσμευση Αρναουτάκη για την ολοκλήρωση των έργων στον σεισμόπληκτο Άγιο Αντώνιο Καστελλίου

Τη στήριξη της Περιφέρειας Κρήτης για την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης του κεντρικού ενοριακού ναού του Αγίου Αντωνίου στο Καστέλλι Πεδιάδος, εξέφρασε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, κατά τη διάρκεια συνάντησης με εκπροσώπους των τοπικών φορέων.

Όπως επισημάνθηκε στη συνάντηση, η ενορία και το εκκλησιαστικό συμβούλιο έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό τις εργασίες αποκατάστασης του σεισμόπληκτου ναού με ίδιους πόρους. Μετά την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων, ζητήθηκε η συνδρομή της Πε-ριφέρειας. Ο Σταύρος Αρναουτάκης δεσμεύτηκε πως η Περιφέρεια Κρήτης θα σταθεί αρω-γός και θα συμβάλει έμπρακτα στην προσπάθεια, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο στον ιστο-ρικό και κεντρικό ναό της περιοχής.

Στη συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Κρήτης συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης και ο Περιφε-ρειακός Σύμβουλος Γιώργος Παπαδάκης.

Εκ μέρους της τοπικής κοινωνίας και των φορέων παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Μινώα Πε-διάδας Βασίλης Κεγκέρογλου, η Χωρική Αντιδήμαρχος Καστελλίου Γεωργία Αποστολο-γιωργάκη, ο εκπρόσωπος της Ιεράς Μητρόπολης Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου π΄ Εμμανουήλ Παπακανδεράκης, ο προϊστάμενος της Ενορίας Αρχιμανδρίτης Ιερόθεος Χιώτης, η Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Καστελλίου Μαρία Σκουλούδη, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νίκος Δαμιανάκης, η Διευθύντρια του ΚΑΠΗ Καστελλίου Καλ-λιόπη Παπαδάκη και μέλη των παραπάνω τοπικών φορέων.

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