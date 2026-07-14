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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Υποκλοπές: Νέα αίτηση στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για ανάσυρση της δικογραφίας

Άρειος Πάγος
clock 14:17 | 14/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, με αφορμή ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλ Ντίλιαν πούλησε σε ελληνικές αρχές κατασκοπευτικό λογισμικό, κατέθεσε στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου νέα αίτηση ανάσυρσης της δικογραφίας των τηλεφωνικών υποκλοπών.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Ζαχαρίας Κεσσές, η αξία αυτού του νέου αποδεικτικού στοιχείου έγκειται στο γεγονός ότι για πρώτη φορά αποτυπώνεται σε επίσημο δικαστικό έγγραφο ότι ο Ταλ Ντίλιαν μόνο πούλησε σε ελληνικές αρχές και ότι δεν έχει σχέση με την χρήση του στην Ελλάδα.

Η νέα αυτή αίτηση θα συσχετιστεί με τις αιτήσεις για την ίδια υπόθεση που έχει στα χέρια του ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ευάγγελος Μπακέλας, όπως είναι αυτή που κατέθεσε πρόσφατα ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ήταν και ο ίδιος θύμα του κακόβουλου λογισμικού predator, ζητώντας από τη δικαιοσύνη σε βάθος έρευνα.

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