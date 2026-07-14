Φωτιά στο Αλιβέρι Εύβοιας: Ήχησε το 112 για εκκένωση -Απειλούνται σπίτια

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Σε εξέλιξη είναι η φωτιά που εντοπίστηκε αρχικά από drone επιτήρησης σε αγροτοδασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Ταμυνέων, στο Αλιβέρι Ευβοίας.

Το 112 έστειλε μήνυμα στους κατοίκους του Προφήτη Ηλία για να εκκενώσουν προς Αλιβέρι.

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«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Αλιβερίου απομακρυνθείτε προς Αλιβέρι. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», γράφει το μήνυμα του 112.





Στο σημείο επιχειρούν 68 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 20ής ΕΜΟΔΕ και 20 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει τον συντονισμό των εναέριων μέσων.

Παράλληλα, υδροφόρες του Δήμου Κύμης - Αλιβερίου συνδράμουν στο έργο της κατάσβεσης, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις του Πυροσβεστικού Σώματος.

Το drone επιτήρησης του Πυροσβεστικού Σώματος, το οποίο εντόπισε την πυρκαγιά, συνεχίζει να παρέχει σε πραγματικό χρόνο εικόνα της εξέλιξης του συμβάντος, υποστηρίζοντας τον επιχειρησιακό συντονισμό.

Νωρίτερα, το 112 είχε στείλει μήνυμα στους κατοίκους για να είναι σε ετοιμότητα.





Σύμφωνα με την πυροσβεστική κοντά στην πυρκαγιά υπάρχουν διάσπαρτες κατοικίες, ενώ η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες στην περιοχή δεν επικρατούν ισχυροί άνεμοι.

Στο σημείο έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.







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