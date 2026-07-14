Ηράκλειο: Νέες καθιζήσεις στον δρόμο της Μεσαράς - Συναγερμός στον ΟΑΚ για υπόγεια νερά

Δύο νέες καθιζήσεις περιορισμένης κλίμακας στο δρόμο της Μεσαράς έχουν χτυπήσει καμπανάκι στον ΟΑΚ που ήδη έχει καταθέσει αίτημα στο αρμόδιο υπουργείο για τη χρηματοδότηση έργων ύψους 31 εκ. ευρώ προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύνολο των έργων που εκκρεμούν στην κομβική αυτή οδική αρτηρία.

Οι νέες καθιζήσεις που εμφανίστηκαν βρίσκονται σε κοντινό σημείο από αυτό που έγινε η μεγάλη καθίζηση και χρειάστηκαν βαριά έργα για την αποκατάσταση της. Στο σημείο αυτό σύμφωνα με τα στελέχη του ΟΑΚ υπάρχει ισχυρός υδροφόρος ορίζοντας γεγονός που δημιουργεί συνθήκες αποσταθεροποίησης του εδάφους.

Όπως είναι γνωστό, η χάραξη του δρόμου με τον τρόπο με τον οποίο αποφασίστηκε αποδείχτηκε ότι αναπτύσσεται από τα πιο λάθος σημεία που θα μπορούσαν να έχουν επιλεγεί, σύμφωνα και με τις επίσημες εκτιμήσεις των γεωτεχνικών που έχουν διαπιστώσει ότι διέρχεται μέσα από μάργες και ασταθή εδάφη.

Επίσης σε όλο το μήκος της διαδρομής του δρόμου υπάρχουν πολλά σημεία με υπόγεια νερά τα οποία αναβλύζουν με τις πρώτες βροχές γεγονός που απαιτεί συνεχή επαγρύπνηση και μεγάλη προσοχή για να μην προκληθούν νέα φαινόμενα καθίζησης ή άλλα προβλήματα που μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στο οδικό δίκτυο.

Στο μεταξύ η πλευρά του ΟΑΚ έχει ολοκληρώσει σειρά μελετών και έχει προωθήσει στο αρμόδιο υπουργείο αίτημα για τη χρηματοδότηση έργων ύψους 31 εκ ευρώ.

Τα έργα αυτά αφορούν στην κατασκευή ενός μεγάλου έργου για την δημιουργία εξόδου διαφυγής από τη μεγάλη σήραγγα στην Αγία Βαρβάρα που είναι προϋπόθεση για την αδειοδότηση της από την Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων και Υπόγειων Έργων και όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

Επίσης, περιλαμβάνει τον ανισόπεδο κόμβο Πανασού, με τη συνδετήρια οδό από τη νέα επαρχιακή οδό προς τον οικισμό, καθώς και έργα διευθέτησης ομβρίων τα οποία δυστυχώς δημιουργούν πολλά προβλήματα. Στο δίκτυο των επεμβάσεων περιλαμβάνεται και το πλέγμα των παράπλευρων οδών για την εξυπηρέτηση των όμορων αγροτικών περιουσιών.

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