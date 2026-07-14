Πάτρα: 2χρονη είχε κλειδωθεί μέσα σε ΙΧ - Έσπασαν τζάμι για να την απεγκλωβίσουν

Συναγερμός σήμανε σε Αστυνομία και Πυροσβεστική της Πάτρας το απόγευμα της Δευτέρας (13/7) όταν ενημερώθηκαν, για μικρό παιδί που ήταν κλειδωμένο μέσα σε αυτοκίνητο

Η κινητοποίηση ήταν άμεση , καθώς η μητέρα δεν μπορούσε να ξεκλειδώσει το ΙΧ της, πιθανά γιατί είχαν «μπλοκάρει» οι κλειδαριές και το 2χρονο κοριτσάκι βρισκόταν μέσα εγκλωβισμένο.

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Οι πυροσβέστες όταν διαπίστωσαν πως δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις πόρτες έσπασαν με προσοχή το παράθυρο, για να μην τραυματιστεί το παιδί και το έβγαλαν σώο παραδίδοντάς το στην έντρομη μητέρα του.

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