Η Κρήτη "αγκάλιασε" τον Μανώλη: Μια βραδιά βαθιάς συγκίνησης και αλληλεγγύης (βίντεο - εικόνες)

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Μια σπουδαία γέφυρα ανθρωπιάς και αλληλεγγύης στήθηκε χθες το βράδυ, με δεκάδες πολίτες και σύσσωμη την κρητική μουσική οικογένεια να δίνουν δυναμικό «παρών» σε μια άκρως συγκινητική φιλανθρωπική εκδήλωση.

Η τοπική κοινωνία του Οροπεδίου Λασιθίου ενώθηκε για να στηρίξει τον αγαπητό καλλιτέχνη και λάτρη της κρητικής παράδοσης, Μανώλη Καλεμικιαράκη , αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η μουσική έχει τη δύναμη να απαλύνει τον πόνο και να ενώνει τις ψυχές στα δύσκολα.

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Οι Συντελεστές της βραδιάς μοίρασαν Δωρεάν σουβλάκια,δωρεάν αναψυκτικά,πλήρωσαν λαχνούς από τους δεκάδες χορηγούς.

Κατάθεση ψυχής από τους καλλιτέχνες

Η εκδήλωση ξεκίνησε γύρω στις 8:00 το βράδυ και εξελίχθηκε σε μια μεγάλη γιορτή προσφοράς που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Όλα τα μουσικά συγκροτήματα που ανέβηκαν στη σκηνή έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, παίζοντας με την ψυχή τους.

Μέσα από τις μαντινάδες και τα λόγια τους, οι καλλιτέχνες εξέφρασαν τη βαθιά τους θλίψη για τη δοκιμασία που περνά ο Μανώλης, στέλνοντας παράλληλα μηνύματα ελπίδας και δύναμης για τον ίδιο, αλλά και για κάθε συνάνθρωπό μας που βρίσκεται σε παρόμοια θέση.

Ο Μανώλης, όντας ιδιαίτερα αγαπητός σε όλους τους συναδέλφους του, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας τεράστιας αγκαλιάς.

Ρίγη συγκίνησης και στο φινάλε

Η πιο φορτισμένη στιγμή της βραδιάς εκτυλίχθηκε κατά το κλείσιμο της εκδήλωσης. Σε ένα κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτισης, όλα τα συγκροτήματα ενώθηκαν και χόρεψαν μαζί στο πάλκο, υπό τους ήχους της λύρας του καταξιωμένου δασκάλου της κρητικής μουσικής, Μανώλη Αλεξάκη.

Η στιγμή που η λύρα του Αλεξάκη αντήχησε στο χώρο, παρασύροντας τους πάντες σε έναν κύκλο τιμής και συμπαράστασης, αποτέλεσε το ιδανικό επιστέγασμα μιας βραδιάς όπου η ανθρωπιά θριάμβευσε.

Ο Πέτρος Μαρούλης που ήρθε από το Ρέθυμνο.

Συγκλονιστικοί επίσης υπήρξαν οι καλλιτέχνες: Γιώργης & Κωστής Σαριδάκης, Νίκος Ρινακάκης, Γιάννης Γωνιανός , Γιώργος Παπαδάκης,Μανώλης Δρακάκης,Μανώλης Πλατάκης,Μανώλης Ρασιδάκης, και Μανώλης Παπαδάκης..

Η Παράδοση ως Ασπίδα

Η χθεσινή ανταπόκριση του κόσμου επιβεβαίωσε ότι η κρητική παράδοση δεν είναι μόνο χορός και τραγούδι, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός αλληλεγγύης. Η προσέλευση του κοινού ήταν συγκινητική, προσφέροντας τόσο την αναγκαία οικονομική ενίσχυση όσο και μια ανεκτίμητη ηθική ώθηση στον Μανώλη για τη συνέχεια του αγώνα του.

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