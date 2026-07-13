Οροπέδιο Λασιθίου: Όλοι μια γροθιά για την στήριξη του Μανώλη Καλεμικιαράκη

Την έμπρακτη στήριξή τους στον συγχωριανό τους δείχνουν οι κάτοικοι του Οροπεδίου Λασιθίου στον Μανώλη Καλεμικιαράκη και στην οικογένειά του. Ο Μανώλης Καλεμικιαράκης, τραυματίστηκε σοβαρά στον αυχένα μετά από πτώση τον περασμένο Μάιο.

Εκτοτε δίνει μία σκληρή μάχη για την αποκατάσταση, υπόθεση ιδιαίτερα τόσο ψυχοφθόρα όσο και δαπανηρή.

Απόψε στις 8 το βράδυ, στο Πάρκο Ελευθερίας (Κρουσταλένια) του Οροπεδίου Λασιθίου, η αλληλεγγύη γίνεται δύναμη και θα πραγματοποιηθεί μία βραδιά με δωρεάν φαγητά και αναψυκτικά, με σκοπό να ενισχυθεί οικονομικά ο Μανώλης και η οικογένειά του, ώστε να μπορέσει - στην κυριολεξία - να σταθεί και πάλι στα πόδια του.

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Οπως αναφέρεται σε ανάρτηση: Ο Μανώλης Καλεμικιαράκης, από το Λαγού Οροπεδίου Λασιθίου, στις 29/05/2026 υπέστη σοβαρό ατύχημα μετά από πτώση, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στον αυχένα. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου υποβλήθηκε σε πολύωρη και δύσκολη επέμβαση στον νωτιαίο μυελό.



Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, μέχρι σήμερα παραμένει καθηλωμένος και αδυνατεί να περπατήσει. Η μόνη ελπίδα που δίνεται αυτή τη στιγμή είναι η άμεση εισαγωγή του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, ώστε να δοθεί η μάχη για να σταθεί ξανά στα πόδια του.



Η οικογένειά του περνά μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, τόσο ψυχολογικά όσο και οικονομικά. Τα έξοδα της αποκατάστασης είναι μεγάλα και ο χρόνος πιέζει, καθώς τις επόμενες ημέρες πρέπει να μεταφερθεί από το νοσοκομείο στο κέντρο αποκατάστασης.

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