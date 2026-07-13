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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αχαΐα: Νεαρός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας με τραύμα στο κεφάλι από αεροβόλο

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ
clock 09:25 | 13/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αστυνομικών αρχών στη Δυτική Αχαΐα, μετά από περιστατικό τραυματισμού ενός νεαρού άνδρα στο κεφάλι από αεροβόλο όπλο. Ο νεαρός μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, φέροντας εμφανές τραύμα από σκάγι.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ανταποκρίθηκε άμεσα, παρέχοντας στον τραυματία τις πρώτες βοήθειες για τον περιορισμό της αιμορραγίας και την αντιμετώπιση του τραύματος.

Για το συμβάν ενημερώθηκε αμέσως η Ελληνική Αστυνομία. Στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. μετέβησαν τόσο στο ιατρικό κέντρο όσο και στο σημείο του επεισοδίου, ξεκινώντας τη λήψη καταθέσεων για να αποσαφηνιστεί το παρασκήνιο και τα αίτια της επίθεσης.

Σύμφωνα με τo protothema.gr από την αστυνομική προανάκριση, οι αρχές έχουν ήδη ταυτοποιήσει έναν άνδρα, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε σχετική δικογραφία. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διευκρινιστεί εάν πρόκειται για ατύχημα ή για σκόπιμη ενέργεια.

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