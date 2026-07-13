Βολουδάκη: Ήρθαν με κουκούλες στις 5 το πρωί – Δεν τους ενδιαφέρει αν θα υπάρξει νεκρός

Για 4η φορά έχει βρεθεί στο στόχαστρο αγνώστων, όπως δήλωσε η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, αναφερόμενη στην επίθεση με απειλητικά συνθήματα στο σπίτι και το πολιτικό της γραφείο στα Χανιά τα ξημερώματα της Κυριακής.



Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, η κ. Βολουδάκη ανέφερε ότι, σύμφωνα με το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, «στις 5 το πρωί ήρθαν τρεις γνωστοί-άγνωστοι κουκουλοφόροι», επισημαίνοντας πως επέλεξαν να καλύψουν τα χαρακτηριστικά τους, παρότι «ξέρουν πολύ καλά πού χτυπάνε».

«Φορούσαν κουκούλες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, ενώ ξέρουν πού χτυπάνε, δεν θέλουν να φαίνονται. Και βέβαια, βράδυ πάντοτε δρουν στη σκιά», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, οι δράστες έφτασαν μέχρι την είσοδο της οικογενειακής κατοικίας, δίπλα στο κουδούνι, όπου έγραψαν συνθήματα, ενώ υπογράμμισε ότι πρόκειται για την τέταρτη φορά που γίνεται στόχος αντίστοιχης επίθεσης.

Η υφυπουργός τόνισε ακόμη ότι η οικογένειά της βρίσκεται στα Χανιά και αποκάλυψε πως μέχρι και λίγο πριν από τη συνέντευξη βρισκόταν στο σπίτι ένα από τα παιδιά της. Όπως είπε, η κατοικία βρίσκεται σε ιδιαίτερα κεντρικό σημείο, στην πλατεία Δικαστηρίων, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο περιεχόμενο των συνθημάτων, τα οποία περιλάμβαναν αναφορές στην υπόθεση της επίθεσης με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη και τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα.

«Οι άνθρωποι αυτοί αυτό έχουν ως στόχο. Δεν τους ενδιαφέρει αν από αυτές τις πράξεις προκύψει θάνατος ή τραυματισμός. Παίρνουν αυτές τις πιθανότητες, γιατί θέλουν να τρομοκρατήσουν και να εκφοβίσουν», ανέφερε.

«Αν εκείνη τη στιγμή ήταν κάποιος μέσα και άνοιγε την πόρτα, θα μπορούσε να είχε συμβεί ό,τι έγινε στη Θεσσαλονίκη»



Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο αυστηροποίησης του πλαισίου αντιμετώπισης τέτοιων επιθέσεων, η κ. Βολουδάκη ξεκαθάρισε ότι δεν επιθυμεί κινήσεις που θα παρακάμπτουν τις δημοκρατικές διαδικασίες.

«Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο έτσι απλά. Πρέπει να υπάρξει νομοπαρασκευαστική επιτροπή, να ακουστούν οι προτάσεις. Δεν θέλω να γίνουμε σαν αυτούς. Θέλω να λειτουργήσει το κράτος δικαίου και η δημοκρατία μας», υπογράμμισε.

Παράλληλα, επισήμανε ότι απαιτείται μεγαλύτερη αυστηρότητα απέναντι σε τέτοιες ενέργειες, υποστηρίζοντας ότι οι δράστες ενεργούν αδιαφορώντας για τις συνέπειες.

«Αν εκείνη τη στιγμή που ήρθαν να γράψουν στο σπίτι μου ήταν κάποιος μέσα και άνοιγε την πόρτα, θα μπορούσε να είχε συμβεί ό,τι έγινε στη Θεσσαλονίκη με τη Βάγια Νέστορα. Αυτοί αποδέχονται αυτό το ενδεχόμενο. Αυτό σημαίνει πρόθεση. Έχουν την πρόθεση να φτάσουν μέχρι τη δολοφονία. Αν τους "κάτσει", έχει καλώς. Αν δεν τους "κάτσει", δεν πειράζει», κατέληξε.

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