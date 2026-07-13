Τροχαίο στις Μοίρες: Κακουργηματική δίωξη στον Γερμανό τουρίστα - Στη ΜΕΘ ο 27χρονος μοτοσικλετιστής

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος του Γερμανού τουρίστα για το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το Σάββατο (11.07) στον δρόμο που συνδέει τις Μοίρες με τους Αγίους Δέκα, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό ενός 27χρονου μοτοσικλετιστή και τον ελαφρύτερο τραυματισμό του ανήλικου συνεπιβάτη του.

Ο 27χρονος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΠΑΓΝΗ, ενώ ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο τουρίστας φέρεται να επιχείρησε αριστερή στροφή προς πρατήριο καυσίμων, με αποτέλεσμα ο οδηγός της μηχανής που ακολουθούσε να μην προλάβει να αντιδράσει και να συγκρουστεί με το όχημά του.

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