Ο Κρίστοφερ Νόλαν απαντά σε όσους σχολιάζουν την «Οδύσσεια» πριν την δουν

Ανούσιιε χαρακτηρίζει ο Κρίστοφερ Νόλαν τις συζητήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο για την Οδύσσεια.







Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην Telegraph, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης απάντησε στην κριτική που έχει προκαλέσει η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, κυρίως σχετικά με ορισμένες επιλογές στη διανομή, αλλά και με τη χρήση αμερικανικών προφορών και σύγχρονων διαλόγων στα τρέιλερ.







«Είναι μέρος του παιχνιδιού», δήλωσε ο Νόλαν. «Όμως αυτές οι συζητήσεις που γίνονται πριν ο κόσμος δει την ταινία είναι πάντα ανούσιες, επειδή κανείς από όσους συμμετέχουν σε αυτές δεν γνωρίζει ακόμη τι πραγματικά είναι η ταινία».







Ο σκηνοθέτης συνέκρινε τις πρώτες αντιδράσεις για την «Οδύσσεια» με την εμπειρία του από την τριλογία του «Σκοτεινού Ιππότη» με τον Batman. «Πέρασα δέκα χρόνια από τη ζωή μου ασχολούμενος με τον Μπάτμαν», είπε ο 55χρονος δημιουργός. «Όταν ανέλαβα το “Batman Begins”, συγγραφείς και καλλιτέχνες δούλευαν πάνω σε αυτόν τον αγαπημένο χαρακτήρα για σχεδόν 65 χρόνια και υπήρχαν ήδη πολλές φορτισμένες απόψεις για το τι αντιπροσωπεύει. Αυτό που έμαθα κατά τη διάρκεια της τριλογίας είναι ότι δεν μπορείς να ανησυχείς καθόλου για όλα αυτά. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να τιμήσεις το πρωτότυπο κείμενο, ερμηνεύοντάς το με τον πιο ισχυρό τρόπο που εσύ προσωπικά μπορείς».

Διαβάστε επίσης

Καραμίχος: «Στην Αμερική υπάρχει συνδικάτο που προστατεύει τους ηθοποιούς»

Θερόν: Ανησυχία για την εμφάνισή της στην πρεμιέρα της «Οδύσσειας» στο Παρίσι