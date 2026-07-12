Ιωάννινα: Ισχυρές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε στο Δελβινάκι

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Κυριακής (12/07) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, μετά την εκδήλωση πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Δελβινάκι Ιωαννίνων.







Η φωτιά καίει σε ιδιαίτερα δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικίες ή οικισμοί, ενώ οι προσπάθειες επικεντρώνονται στον περιορισμό του μετώπου πριν αυτό επεκταθεί.







Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα και στη συνέχεια ενισχύθηκαν προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 49 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ, δέκα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και τρία πυροσβεστικά ελικόπτερα που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.







Η επιχείρηση κατάσβεσης χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής δεν επιτρέπει την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων στο μέτωπο της πυρκαγιάς. Για τον λόγο αυτό, το κύριο βάρος των επιχειρήσεων έχει αναλάβει το πεζοπόρο προσωπικό, σε συνδυασμό με τις εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν από αέρος, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για τον περιορισμό της φωτιάς.

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