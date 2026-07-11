Το πιο «υγιεινό κρέας στον κόσμο»: Είναι πλούσιο σε βιταμίνες, μέταλλα και B12

Παρότι οι περισσότεροι συνδέουν την υγιεινή διατροφή με τα λαχανικά, τα ψάρια και τους ξηρούς καρπούς, τα εντόσθια θεωρούνται από τις πιο θρεπτικές ζωικές τροφές. Αν και έχουν περιοριστεί σημαντικά στη σύγχρονη διατροφή, εξακολουθούν να αποτελούν βασικό στοιχείο πολλών παραδοσιακών κουζινών.

Τα πιο γνωστά εντόσθια προέρχονται από μοσχάρια, αρνιά, χοίρους, κατσίκια, κοτόπουλα και πάπιες και περιλαμβάνουν το συκώτι, την καρδιά, τη γλώσσα, τα νεφρά και το μυαλό.

Είναι πλούσιο σε βιταμίνες, μέταλλα και B12

Τα εντόσθια ξεχωρίζουν για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε βιταμίνες του συμπλέγματος Β (ιδιαίτερα Β12 και φυλλικό οξύ), καθώς και σε βιταμίνες Α, D, Ε και Κ. Παράλληλα, προσφέρουν σίδηρο, μαγνήσιο, σελήνιο, ψευδάργυρο και πρωτεΐνη υψηλής βιολογικής αξίας με όλα τα απαραίτητα αμινοξέα.

Σύμφωνα με το Healthline και την London Obesity Clinic, η κατανάλωσή τους μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη της αναιμίας, στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού, στην προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες και στην καλύτερη επούλωση των πληγών. Για τον λόγο αυτό συγκαταλέγονται ανάμεσα στις πιο θρεπτικές τροφές, μαζί με τα φυλλώδη λαχανικά, τα ψάρια, τα οστρακοειδή και τα αυγά.

Ωστόσο, απαιτείται μέτρο στην κατανάλωσή τους, καθώς περιέχουν υψηλά επίπεδα χοληστερόλης. Ενδεικτικά, 100 γραμμάρια βόειου μυαλού περιέχουν περίπου 2.000 mg χοληστερόλης, ενώ η συνιστώμενη ημερήσια πρόσληψη είναι 300 mg. Παρά τη μεγάλη διατροφική τους αξία, τα εντόσθια πρέπει να εντάσσονται στο πλαίσιο μιας ισορροπημένης και ποικίλης διατροφής.

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