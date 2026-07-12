Κρήτη: Πρεμιέρα θερινών εκπτώσεων - Ελπίδες για τόνωση της αγοράς

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Πρεμιέρα αύριο Δευτέρα (13/7) για τις θερινές εκπτώσεις, με τους εμπόρους της Κρήτης να προσδοκούν ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση θα δώσει σημαντική ώθηση στην αγορά.

Την ίδια ώρα, προβληματισμό προκαλεί η μειωμένη τουριστική δαπάνη, καθώς οι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες εμφανίζονται πιο συγκρατημένοι στις αγορές τους.

Οι καταστηματάρχες ευελπιστούν ότι τόσο οι επισκέπτες όσο και οι ντόπιοι καταναλωτές θα αξιοποιήσουν τις προσφορές, ενισχύοντας τον τζίρο των επιχειρήσεων σε μια περίοδο που το αυξημένο λειτουργικό κόστος, οι διαδικτυακές αγορές και η μειωμένη αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών, εξακολουθούν να πιέζουν την αγορά.

Κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου, τα εμπορικά καταστήματα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά την πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων, στις 19 Ιουλίου.

Οι εκπτώσεις θα διαρκέσουν έως το τέλος Αυγούστου.

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