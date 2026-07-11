Ηράκλειο: Οι κάτοικοι απαντούν στον Θάνο Πλεύρη για τη δομή μεταναστών - "Να αναστείλετε κάθε διαδικασία"

Νέος κύκλος αντιπαράθεσης μεταξύ των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Αθανάτων και του Υπουργείου Μετανάστευσης φαίνεται να ανοίγει, μετά τη συνέντευξη του Υπουργού Θάνου Πλέυρη το πρωί του Σαββάτου (11/7), ο οποίος επιμένει στη λειτουργία της δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη.

Ο υπουργός δήλωσε ότι απομένουν μόνο ορισμένα τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα για να ξεκινήσει η λειτουργία της, προσθέτονταςότι η Κρήτη χρειάζεται δύο προσωρινούς χώρους υποδοχής, προκειμένου να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικότερα οι αυξημένες μεταναστευτικές αφίξεις.

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(στιγμιότυπο από την κινητοποίηση κατοίκων)

"Η εμπιστοσύνη των πολιτών δεν οικοδομείται με δηλώσεις, αλλά με πλήρη διαφάνεια και τεκμηριωμένες αποφάσεις"

Την ίδια ώρα οι κάτοικοι της περιοχής αντιδρούν έντονα και με επιστολή τους προς τον Υπουργό, αναφέρονται μεταξύ άλλων, στις σοβαρές πολεοδομικές παραβάσεις και ζητήματα ασφάλειας σε δύο κτίρια στην περιοχή των Αθανάτων, που αποκάλυψε η έκθεση της Πολεοδομίας Ηρακλείου, μετά από καταγγελίες του Πολιτιστικού Συλλόγου.

Παράλληλα καλούν το Θάνο Πλεύρη, εάν υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο ακίνητο είναι η ασφαλέστερη και καταλληλότερη επιλογή, να τις δημοσιοποιήσει και μέχρι τότε να να αναστείλει κάθε διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί και να δημοσιοποιηθεί ο πλήρης διοικητικός φάκελος

Η επιστολή:

ΠΡΟΣ



Τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:



Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας



Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου



Περιφερειάρχη Κρήτης



Δήμαρχο Ηρακλείου



Βουλευτές Ελληνικού Κοινοβουλίου



Έλληνες Ευρωβουλευτές



Αρχηγούς κομμάτων

ΘΕΜΑ: Απάντηση των κατοίκων της περιοχής στις σημερινές δηλώσεις του Υπουργού κ. Πλεύρη σχετικά με την χωροθέτηση της δομής στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων.

Κύριε Υπουργέ,

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με αυξανόμενη ανησυχία την επιμονή του Υπουργείου σας να προωθήσει τη δημιουργία δομής φιλοξενίας στο πρώην εργοστάσιο Σκουλούδη, παρά τα σοβαρά τεχνικά, πολεοδομικά και περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν ήδη καταγραφεί από αρμόδιες υπηρεσίες.

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια ο πλήρης διοικητικός φάκελος της υπόθεσης, έχουν υπάρξει δημόσιες δηλώσεις ότι τα προβλήματα του ακινήτου «θα τακτοποιηθούν», ώστε η δομή να λειτουργήσει στη συγκεκριμένη θέση.

Η Πολιτεία, όμως, δεν μπορεί να ζητά από τους πολίτες να τηρούν απαρέγκλιτα τη νομοθεσία και ταυτόχρονα να δημιουργείται η εντύπωση ότι, όταν πρόκειται για ένα δημόσιο έργο, οι διαπιστωμένες εκκρεμότητες μπορούν να θεραπευθούν εκ των υστέρων χωρίς πλήρη διαφάνεια και αιτιολόγηση.

Σύμφωνα με το πόρισμα της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, το οποίο βρίσκεται ήδη στη διάθεση του Υπουργείου σας, έχουν διαπιστωθεί πολεοδομικές παραβάσεις και έχουν επιβληθεί τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Στο ίδιο πόρισμα, σύμφωνα με όσα μας έχουν γνωστοποιηθεί, αναφέρονται επίσης ζητήματα σχετικά με τη γειτνίαση του ακινήτου με μη οριοθετημένο ρέμα και με την πρόσβαση και τη συγκοινωνιακή σύνδεση της εγκατάστασης.

Παρά τα δεδομένα αυτά, το υπουργείο σας εξακολουθεί να επιμένει στη συγκεκριμένη χωροθέτηση, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει εξηγήσει δημόσια:

- γιατί αποκλείστηκαν άλλες θέσεις,



- ποια αντικειμενικά κριτήρια οδήγησαν στην επιλογή του συγκεκριμένου ακινήτου,



- και γιατί θεωρεί ότι ένας χώρος με διαπιστωμένες εκκρεμότητες-παραβάσεις αποτελεί την καταλληλότερη λύση.

Ιδιαίτερα κρίσιμα παραμένουν τα ακόλουθα ζητήματα:

Πυροπροστασία και πολιτική προστασία. Η περιοχή γειτνιάζει με δασική έκταση και χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερο ανάγλυφο. Οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχίες για την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και για τις δυνατότητες ασφαλούς εκκένωσης της περιοχής σε περίπτωση μεγάλης πυρκαγιάς. Ζητούμε να δημοσιοποιηθεί αν έχει εκπονηθεί ειδική μελέτη πυροπροστασίας και σχέδιο εκκένωσης για τη συγκεκριμένη χρήση αλλά και για τους κατοίκους της περιοχής.

Πλημμυρικός κίνδυνος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν τεθεί υπόψη μας, το κτίριο απέχει δέκα μέτρα από ρέμα. Οι κάτοικοι αναφέρουν ότι στην περιοχή έχουν σημειωθεί πλημμυρικά φαινόμενα στο παρελθόν. Ζητούμε να δημοσιοποιηθεί η σχετική υδρολογική και υδραυλική τεκμηρίωση που υποστηρίζει ότι η εγκατάσταση είναι ασφαλής.

Πολεοδομική νομιμότητα. Με ποια νομική διαδικασία προτίθεται το Υπουργείο να αντιμετωπίσει τις διαπιστωμένες πολεοδομικές παραβάσεις; Πώς διασφαλίζεται η ίση εφαρμογή της νομοθεσίας για όλους τους πολίτες;

Λειτουργικότητα της δομής. Πώς τεκμηριώνεται η καταλληλότητα ενός ακινήτου για τη φιλοξενία μεγάλου αριθμού ανθρώπων, όταν έχουν επισημανθεί ζητήματα πρόσβασης και σύνδεσης;

Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις. Η ευρύτερη περιοχή αποτελεί μία από τις πλέον αναπτυσσόμενες οικιστικές και αγροτικές ζώνες του Δήμου Ηρακλείου. Η Πολιτεία οφείλει να αξιολογήσει και να δημοσιοποιήσει τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της χωροθέτησης, καθώς και τα κριτήρια με τα οποία κρίθηκε ότι η συγκεκριμένη θέση εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον.

Κύριε Υπουργέ,

Η εμπιστοσύνη των πολιτών δεν οικοδομείται με δηλώσεις, αλλά με πλήρη διαφάνεια και τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Εάν υπάρχουν μελέτες που αποδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο ακίνητο είναι η ασφαλέστερη και καταλληλότερη επιλογή, δημοσιοποιήστε τες.

Εάν δεν υπάρχουν, η Πολιτεία οφείλει να επανεξετάσει την επιλογή της πριν ληφθούν μη αναστρέψιμες αποφάσεις.

Σας καλούμε:

- να αναστείλετε κάθε διαδικασία μέχρι να ολοκληρωθεί και να δημοσιοποιηθεί ο πλήρης διοικητικός φάκελος,



- να ενημερώσετε επισήμως τους πολίτες για όλες τις εγκρίσεις, γνωμοδοτήσεις και μελέτες,



- και να εξετάσετε άμεσα εναλλακτικές θέσεις που δεν θα εγείρουν αντίστοιχα τεχνικά και περιβαλλοντικά ερωτήματα.

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής, η ίση εφαρμογή της νομοθεσίας και ο σεβασμός της χρηστής διοίκησης αποτελούν υποχρέωση κάθε δημοκρατικής Πολιτείας.

Με εκτίμηση,

Οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής"

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