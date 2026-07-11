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ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Δικογραφία σε βάρος 44χρονου για παράνομη απόρριψη ιατρικών αποβλήτων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
clock 16:54 | 11/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την άμεση κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε καταγγελία για ανεξέλεγκτη απόρριψη αποβλήτων –μεταλλικών δοχείων στην περιοχή του Φιλύρου στην Θεσσαλονίκη.

Αστυνομικοί του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν έρευνα σε υπαίθριο χώρο κατά την οποία βρέθηκαν συσκευασίες κενές περιεχομένου που χρησιμοποιούνται σε σπινθηρογράφημα, ενώ κλιμάκιο της 2ης ΕΜΑΚ που παρείχε συνδρομή, πραγματοποίησε μέτρηση για τυχόν εκπομπή ραδιενεργούς ακτινοβολίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, προέκυψαν μηδενικές τιμές.

Κοντά στο σημείο απόρριψής των αποβλήτων, εντοπίστηκε και ένα καπάκι από τα μεταλλικά δοχεία, στο οποίο αναγράφονταν τα στοιχεία επιχείρησης ως παραλήπτης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της οποίας είναι ο 44χρονος, ο οποίος όφειλε να παραδώσει τα απόβλητα σε νόμιμα αδειοδοτημένη εταιρεία. Σε βάρος του 44χρονου σχηματίστηκε δικογραφία.

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