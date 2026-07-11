24χρονο μοντέλο από τη Ρωσία έγινε viral για την ομοιότητά της με τον... Έρλινγκ Χάαλαντ (βίντεο)

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Μία 24χρονη από τη Ρωσία έγινε viral για την εντυπωσιακή ομοιότητά της με τον Νορβηγό ποδοσφαιριστή Έρλινγκ Χάαλαντ, την οποία πρώτη εντόπισε η μητέρα της.

Παρότι αρχικά δεν έβλεπε καμία ομοιότητα και μάλιστα παραδέχεται ότι αισθάνθηκε ελαφρώς προσβεβλημένη από τη σύγκριση, στη συνέχεια άλλαξε στάση και αποφάσισε να αξιοποιήσει την απρόσμενη δημοσιότητα.

Η μητέρα της παρατήρησε πρώτη την ομοιότητα

Την ιδέα για το βίντεο είχε η 56χρονη μητέρα της, Μαρίγια, η οποία δραστηριοποιείται επίσης ως influencer και ανέλαβε τη σκηνοθεσία και τη χορογραφία του.

Στην αρχή του βίντεο εμφανίζεται η λεζάντα: «Μόνο εγώ το βλέπω ή η κόρη μου μοιάζει με σταρ;». Αμέσως μετά, η Αναστάσια αντιγράφει τις χειρονομίες, τις κινήσεις και το ύφος του επιθετικού της Μάντσεστερ Σίτι.

Το αποτέλεσμα έγινε γρήγορα viral, με το βίντεο να ξεπερνά τις τέσσερα εκατομμύρια προβολές.

Σύμφωνα με το ρωσικό ειδησεογραφικό μέσο Life, η νεαρή γυναίκα αρνιόταν αρχικά ότι μοιάζει με τον διάσημο ποδοσφαιριστή.





«Πέρασα από όλα τα στάδια της άρνησης»

«Για να είμαι ειλικρινής, πέρασα από όλα τα στάδια της άρνησης», δήλωσε η Αναστάσια.

Όπως εξήγησε, στην αρχή δεν μπορούσε να καταλάβει σε ποια σημεία έμοιαζε με τον Χάαλαντ, ενώ στη συνέχεια η σύγκριση την ενόχλησε.

«Στην αρχή δεν καταλάβαινα πώς του μοιάζω. Μετά ένιωσα λίγο προσβεβλημένη. Τώρα, όμως, καταλαβαίνω ότι το να μοιάζεις με έναν τόσο σπουδαίο αθλητή, έστω και μόνο εμφανισιακά, είναι στην πραγματικότητα κάτι καλό. Έτσι αποφάσισα να το αξιοποιήσω», ανέφερε.

Η 24χρονη είχε ήδη παρατηρήσει ότι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούσαν πολλά βίντεο από γυναίκες που υποστήριζαν ότι μοιάζουν με τον Νορβηγό άσο.

«Ολόκληρη η ροή μου ήταν γεμάτη με βίντεο κοριτσιών που του έμοιαζαν και σκέφτηκα: “Γιατί να μη φτιάξω κι εγώ ένα;”», είπε.

Παρότι ήλπιζε ότι η ανάρτησή της θα συγκέντρωνε αρκετά likes και προβολές, δεν περίμενε ότι θα προκαλούσε τόσο μεγάλη αίσθηση.





Τα αρνητικά σχόλια και η ξαφνική δημοσιότητα

Η Αναστάσια παραδέχτηκε ότι έχει ήδη κουραστεί από την ξαφνική δημοσιότητα, ωστόσο αντιμετωπίζει με χιούμορ ακόμη και τα αρνητικά σχόλια που δέχθηκε.

«Μόλις άρχισαν να εμφανίζονται οι haters στα σχόλια, κατάλαβα ότι το βίντεο είχε σίγουρα γίνει trend», δήλωσε.

Όπως σημείωσε, τα θετικά σχόλια είναι πολύ περισσότερα, ενώ οι επικριτές δεν την ενοχλούν, καθώς συμβάλλουν στην αύξηση των ακολούθων της.

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Η Αναστάσια Κοστρομίτινα, μοντέλο στη Μόσχα, συγκέντρωσε εκατομμύρια προβολές όταν μιμήθηκε μπροστά στην κάμερα τις χαρακτηριστικές κινήσεις, τις εκφράσεις και τις πόζες του Νορβηγού ποδοσφαιριστή / Φωτογραφία: Anastasia Kostromitina / Instagram

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Την ιδέα για το βίντεο είχε η 56χρονη μητέρα της, Μαρίγια, η οποία δραστηριοποιείται επίσης ως influencer /Φωτογραφία: Anastasia Kostromitina / Instagram

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Παρότι αρχικά δεν έβλεπε καμία ομοιότητα και μάλιστα παραδέχεται ότι αισθάνθηκε ελαφρώς προσβεβλημένη από τη σύγκριση, στη συνέχεια άλλαξε στάση και αποφάσισε να αξιοποιήσει την απρόσμενη δημοσιότητα /Φωτογραφία: Anastasia Kostromitina / Instagram



Η ίδια ελπίζει πλέον ότι η δημοσιότητα θα τη βοηθήσει και επαγγελματικά.

«Εργάζομαι ως μοντέλο στη Μόσχα, οπότε ελπίζω ότι θα με προσέξουν εταιρείες και φωτογράφοι και ότι θα έχω πολλές φωτογραφίσεις», ανέφερε.

Αν και δεν είναι μεγάλη φίλαθλος του ποδοσφαίρου, η Αναστάσια παρακολουθεί αγώνες μαζί με τον σύντροφό της και δηλώνει ότι υποστηρίζει την εθνική ομάδα της Νορβηγίας.

Όσο για το ενδεχόμενο να φωτογραφηθεί κάποια στιγμή μαζί με τον Χάαλαντ, η Αναστάσια δεν είναι ακόμη βέβαιη, ξεκαθάρισε όμως ότι θα χαιρόταν ιδιαίτερα να βγάλει μία selfie μαζί του.

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