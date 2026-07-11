Τουμασάτου: «Το έχουμε ξεκαθαρίσει με τον Αλέξη Τσίπρα, δεν θα κατέβω υποψήφια στις εκλογές»

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Η Μαριάννα Τουμασάτου παραχώρησε συνέντευξη στο ένθετο Secret και μίλησε για τα επόμενα καλλιτεχνικά της σχέδια, αναφέρθηκε στη δημόσια στήριξή της στον Αλέξη Τσίπρα και εξήγησε γιατί, παρά την έντονη κοινωνική και πολιτική της τοποθέτηση, δεν σκέφτηκε ποτέ να ασχοληθεί ενεργά με την πολιτική.

Υπάρχει περίπτωση να σας δούμε υποψήφια στις επόμενες εκλογές;

Οχι. Εχω τη δική µου δουλειά, τη δική µου καριέρα. Το ότι εμπιστεύομαι έναν άνθρωπο και θέλω να τον στηρίξω δεν µε κατατάσσει αυτόματα ως ένα καινούργιο πολιτικό πρόσωπο. Είναι καθαρά η πίστη µου στο πρόσωπό του που µε κάνει να τον ακολουθώ και να τον στηρίζω. Τίποτε άλλο.

Κι αν σας το ζητούσε ο ίδιος;

Οχι. Αυτό το έχουμε ξεκαθαρίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.

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