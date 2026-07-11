Κρήτη: Άνοιξε ο προαύλιος χώρος του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου για δωρεάν στάθμευση

Ο προαύλιος χώρος του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου ανοίγει κατά τη θερινή περίοδο προκειμένου να λειτουργήσει ως δωρεάν χώρος στάθμευσης. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία του Δήμου Αγίου Νικολάου στοχεύει στην αποσυμφόρηση του κέντρου και την εξυπηρέτηση των μόνιμων κατοίκων και των επισκεπτών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αιχμής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση:

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των κατοίκων και των πολυάριθμων επισκεπτών της περιοχής κατά την κορύφωση της θερινής περιόδου, ενημερώνει ότι από την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026 και έως την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2026-2027, ο προαύλιος χώρος του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου θα είναι διαθέσιμος για τη δωρεάν στάθμευση οχημάτων.

Έπειτα από τις απαραίτητες παρεμβάσεις ο προαύλιος χώρος είναι έτοιμος να λειτουργήσει, όπως και κατά την περσινή θερινή περίοδο, ως δωρεάν χώρος στάθμευσης. Το πάρκινγκ θα είναι ανοικτό καθημερινά, από τις 06:00 το πρωί έως τη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα.

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