Δήμος Βιάννου: Ξεκινούν οι εργασίες ασφαλτόστρωσης σε Κάτω Σύμη, Συκολόγο και Τέρτσα

Ξεκινούν οι εργασίες που αφορούν το έργο: «Αποκατάσταση - ασφαλτόστρωση τμημάτων δημοτικής οδού για τον οικισμό «Κάτω Σύμη» και της δημοτικής οδού Συκολόγου- Τέρτσα του Δήμου Βιάννου» συνολικού προϋπολογισμού 150.000 ευρώ.

Τη σύμβαση για την υλοποίηση του υπέγραψε ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης, παρουσία των Αντιδημάρχων Θοδωρή Καρτσάκη και Χαράλαμπου Κονδυλάκη, των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων Κάτω Σύμης, Αλέξανδρου Συγγελάκη και Συκολόγου, Μανώλη Φανουράκη, της διευθύντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας Μαρίας Νεραντζάκη, καθώς και του ειδικού συμβούλου του Δημάρχου, μηχανικό Βασίλη Μανταδάκη, με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας.

Το έργο αφορά την αποκατάσταση της δημοτικής οδού, τόσο στην είσοδο του οικισμού Κάτω Σύμης όσο και σε τμήματα της οδού που από Συκολόγο προς Τέρτσα. Οι εργασίες που θα γίνουν αφορούν την διάνοιξη και κατασκευή τάφρου ομβρίων, την απόξεση του παλιού ασφαλτοτάπητα, την νέα ασφαλτόστρωση της οδού και την αποκατάσταση καθιζήσεων .

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ειδικό Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών Υποδομών ΟΤΑ Στον Άξονα Προτεραιότητα 2.4, Πρόληψη και Διαχείριση κινδύνων του ΤΠΑ/ΠΠΑ, του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο Δήμαρχος Βιάννου κ. Παύλος Μπαριτάκης δήλωσε σχετικά: «Μια ακόμη σημαντική παρέμβαση που αφορά την ανακατασκευή της οδού στην είσοδο του οικισμού της Κάτω Σύμης και την αποκατάσταση τμημάτων της δημοτικής οδού από Συκολόγο προς Τέρτσα του Δήμου μας, μπαίνει σε φάση υλοποίησης .

Υλοποιώντας το τεχνικό μας πρόγραμμα και τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους δημότες μας, επισημαίνω πως θα ακολουθούσουν και άλλα σημαντικά έργα στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου Βιάννου. Θα ήθελα τέλος να ευχαριστήσω τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Θοδωρή Λιβάνιο για την χρηματοδότηση του έργου, καθώς και την Τεχνική Υπηρεσία μας για την εκπόνηση της μελέτης και την σημαντική καθημερινή προσφορά της στην υλοποίηση των έργων».

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