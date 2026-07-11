Συστάσεις Κομισιόν - Ecofin προς Αθήνα: Λιγότερες φοροαπαλλαγές, λιγότερα ορυκτά καύσιμα, περισσότερη ταχύτητα

Ένα πακέτο συστάσεων της Κομισιόν για την Ελλάδα ενέκρινε το Συμβούλιο Ecofin, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου το οποίο εφαρμόζεται για όλες τις χώρες της ΕΕ.

Στο επίκεντρο βάζει την ανταγωνιστικότητα, την ενεργειακή ασφάλεια, την αμυντική ετοιμότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη, ζητώντας από τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν πιο γρήγορα σε μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις.

Με βάση την Έκθεση, η Ελλάδα έχει κερδίσει το στοίχημα της μακροοικονομικής σταθερότητας. Ωστόσο οι Βρυξέλλες θέτουν ένα απαιτητικό τεστ: να εκλείψουν οι στρεβλώσεις, να αλλάξει το ενεργειακό μείγμα, να βελτιωθούν οι μεταφορές, να επιταχυνθεί η απονομή δικαιοσύνης, αλλά και να δώσει λύσεις σε νερό, στέγη και παραγωγικότητα.

Για την Ελλάδα, αυτό μεταφράζεται σε ένα πακέτο παρεμβάσεων που ακουμπά από το φορολογικό μέχρι τις σιδηροδρομικές υποδομές και από την ηλεκτροκίνηση έως το νερό.

«Πίσω από τις λέξεις» και από τα εύσημα για την οικονομική πρόοδο της χώρας και την έξοδό της από το καθεστώς των μακροοικονομικών ανισορροπιών, κρύβονται μια σειρά ανησυχητικές επισημάνσεις που, αν και δεν αποτελούν απαιτούμενα πολιτικής και νέων μέτρων, ηχούν σαν καμπανάκια για διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που τυχόν θα ανακύψουν στο μέλλον.

Στην βάση αυτή, η ΕΕ συστήνει για τη χώρα μας:

– Καλύτεροι έλεγχοι, λιγότερες φοροαπαλλαγές: η Επιτροπή ζητεί η χώρα να βελτιώσει τη φορολογική συμμόρφωση μέσω περαιτέρω συγκέντρωσης και ψηφιοποίησης των τελωνειακών και φορολογικών ελέγχων, αλλά και να ενισχύσει τη διαφάνεια του φορολογικού συστήματος με αξιολόγηση και εξορθολογισμό των φορολογικών δαπανών (δηλαδή των φοροελαφρύνσεων).

Η Κομισιόν διαπιστώνει από τη μια ότι, παρά την ισχυρή πρόοδο που έχει κάνει η χώρα, μια σειρά επαγγελματικών ομάδων ή κλάδων εξακολουθούν να φοροδιαφεύγουν (πχ μη στεγασμένο εμπόριο και υπηρεσίες όπως ηλεκτρολόγοι κλπ), ενώ ζητάει μεγαλύτερους ελέγχους στα τελωνεία.

Εντοπίζει όμως -και ζητάει να μπουν στο μικροσκόπιο- τις 1.236 φοροαπαλλαγές που ίσχυαν το 2025. Αν και ζητάει να επαναξιολογηθεί αν και γιατί πρέπει να παραμένουν, πηγές από το οικονομικό επιτελείο ξεκαθαρίζουν στο newmoney.gr ότι δεν εξετάζεται κατάργησή τους καθώς «είναι όλες αναγκαίες και απαραίτητες» , όπως λένε.

– Καύσιμα και ηλεκτροκίνηση: στο ενεργειακό πεδίο, η Κομισιόν προχωρά ένα βήμα παραπέρα και ζητά να αναπροσαρμοστεί η φορολογία της ενέργειας ώστε να ενθαρρύνεται η ηλεκτροκίνηση.

Συγκεκριμένα, ζητά καθαρά συγκεκριμένα βήματα για τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα, ιδίως στη βιομηχανία. Στο ίδιο πνεύμα, συστήνει ταχύτερες ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών και αναβάθμιση του δικτύου διανομής.

Ζητά επίσης τα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας, να είναι προσωρινά, στοχευμένα και συμβατά με το ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο, χωρίς να κόβουν τα κίνητρα για εξοικονόμηση.

– Μεταφορές και τρένα: η Ελλάδα καλείται να επιταχύνει την απανθρακοποίηση και να κλείσει χρόνιες εκκρεμότητες. Η Επιτροπή ζητεί να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση των αστικών λεωφορείων και να επεκταθεί και να αναβαθμιστεί το εθνικό σιδηροδρομικό δίκτυο, με εφαρμογή του ERTMS.

– Νερό και ανθεκτικότητα: σημαντικό βάρος δίνεται στον κίνδυνο λειψυδρίας. Η Κομισιόν ζητεί να βελτιωθεί η διαχείριση των υδάτων και των σχετικών υποδομών, σε μια χώρα που αντιμετωπίζει ισχυρή πίεση στους υδάτινους πόρους.

Στο ίδιο «πακέτο» μπαίνει και η ανθεκτικότητα απέναντι στην κλιματική αλλαγή, με προσαρμογή των κρίσιμων υποδομών και αύξηση της ιδιωτικής ασφαλιστικής κάλυψης έναντι φυσικών καταστροφών μέσω εθνικής στρατηγικής.

– Επιχειρηματικό περιβάλλον: στο μέτωπο της ανταγωνιστικότητας, οι Βρυξέλλες ζητούν απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου και ταχύτερη ψηφιοποίηση των διοικητικών διαδικασιών. Ζητούν να ολοκληρωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και τις συμβάσεις παραχώρησης στον αιγιαλό, καθώς και να μειωθούν τα εμπόδια στις επαγγελματικές υπηρεσίες και στην ίδρυση επιχειρήσεων. Η Επιτροπή βλέπει ότι παραμένει υψηλό το διοικητικό κόστος για επενδύσεις και επιμένει ότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση, αλλά και η ταχύτητα λειτουργίας του κράτους.

– Δικαιοσύνη και γη: από τα επαναλαμβανόμενα σημεία των συστάσεων είναι και η ανάγκη να συνεχιστεί η επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, ιδίως στις αστικές υποθέσεις και στις δημόσιες συμβάσεις.

Επιπλέον, η ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης του πολεοδομικού σχεδιασμού με την κάλυψη όλης της επικράτειας αποτελεί επίσης βασική προτεραιότητα.

– Τράπεζες και μη εξυπηρετούμενα δάνεια: η Επιτροπή ζητά να συνεχιστεί η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων που κατέχουν οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, με ταχύτερες δικαστικές διαδικασίες στις εκκαθαρίσεις. Αυτό συνδέεται άμεσα με επιτάχυνση των πλειστηριασμών, τόσο για την ανθεκτικότητα και αποτελεσματικότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, όσο και για το να επιστρέφουν πιο γρήγορα ακίνητα, σε μια αγορά κατοικίας που αντιμετωπίζει πρόβλημα.

– Στέγαση και εργασία: στο κοινωνικό σκέλος, ζητείται επίσης αύξηση της προσφοράς οικονομικά προσιτής και κοινωνικής κατοικίας, καθώς και βελτίωση της πρόσβασης σε ποιοτικές και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες υγείας.

Η Ελλάδα καλείται να αυξήσει τη συμμετοχή των γυναικών, των νέων και των ευάλωτων ομάδων στην αγορά εργασίας, να βελτιώσει την ποιότητα της εργασίας και να επεκτείνει υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης, φροντίδας και μακροχρόνιας περίθαλψης.

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