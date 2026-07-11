Βενεζουέλα: Πάνω από 4.100 οι νεκροί - Χιλιάδες οι αγνοούμενοι

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Ο αριθμός των θυμάτων από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που έπληξαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου ξεπέρασε τους 4.000, σύμφωνα με τον νεότερο επίσημο απολογισμό που ανακοίνωσε την Παρασκευή ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες.

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 4.118 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ 16.740 έχουν τραυματιστεί. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός θα αυξηθεί σημαντικά, καθώς η τύχη χιλιάδων ανθρώπων εξακολουθεί να αγνοείται.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός, που είχε δοθεί στη δημοσιότητα την Πέμπτη, έκανε λόγο για 3.889 νεκρούς.

Εξανεμίζονται οι ελπίδες για επιζώντες

Καθώς οι πιθανότητες να εντοπιστούν ζωντανοί εγκλωβισμένοι θεωρούνται πλέον ελάχιστες, εκατοντάδες οικογένειες συνεχίζουν να αναζητούν τους συγγενείς τους στα ερείπια, προσπαθώντας να ανασύρουν τις σορούς των αγνοουμένων.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έχει απευθύνει έκκληση για τη συγκέντρωση οικονομικής βοήθειας, προκειμένου να στηριχθούν περίπου 1,3 εκατομμύρια σεισμόπληκτοι.

Παράλληλα, η κυβέρνηση της Βενεζουέλας ζητά την αποδέσμευση κρατικών πόρων που παραμένουν δεσμευμένοι στο εξωτερικό λόγω των διεθνών οικονομικών κυρώσεων, ώστε να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις αποκατάστασης.

Το μεγαλύτερο βάρος της ανοικοδόμησης αναμένεται να πέσει στις βόρειες περιοχές της χώρας, όπου οι δύο ισχυροί σεισμοί προκάλεσαν τις μεγαλύτερες καταστροφές. Εκατοντάδες κτίρια κατέρρευσαν, ενώ πολλά ακόμη έχουν χαρακτηριστεί ακατάλληλα για κατοίκηση.

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