Ιρλανδία: 43χρονη δολοφονήθηκε άγρια-Ύποπτος ο μετανάστης σύντροφός της

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας στην Ιρλανδία για τη δολοφονία της 43χρονης Τζέιμι Κάρνεϊ, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στο σπίτι όπου διέμενε, έχοντας δεχθεί άγριο ξυλοδαρμό. Σύμφωνα με τις ιρλανδικές Αρχές, βασικός ύποπτος για την υπόθεση είναι ο 28χρονος σύντροφός της, Αχμάντ Αλσακέρ. Όπως αναφέρουν οι αστυνομικές πληροφορίες, οι δυο τους είχαν γνωριστεί κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ της Παλαιστίνης.

Το θύμα βρέθηκε κάτω από ένα πάπλωμα, ενώ ο χώρος έφερε εκτεταμένα ίχνη αίματος. Η 43χρονη έφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, τα οποία, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, προκλήθηκαν από σφοδρή επίθεση.







Τη σορό της Τζέιμι Κάρνεϊ, η οποία καταγόταν από τη Νέα Υόρκη, εντόπισε το απόγευμα της Τρίτης (7 Ιουλίου) η 13χρονη κόρη της, η οποία ειδοποίησε τις Αρχές.

Ιρλανδία: Αναζητείται ο 28χρονος σύντροφος της Τζέιμι Κάρνεϊ - Εξετάζονται οι κινήσεις διαφυγής του



Οι έρευνες των ιρλανδικών Αρχών επικεντρώνονται στον 28χρονο σύντροφο της Τζέιμι Κάρνεϊ, Αχμάντ Αλσακέρ, ο οποίος θεωρείται ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία της 43χρονης. Σύμφωνα με τις Αρχές, οι δυο τους είχαν γνωριστεί κατά τη διάρκεια πορείας υπέρ της Παλαιστίνης.







Όπως προκύπτει από τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, ο Αλσακέρ φέρεται να επιβιβάστηκε σε λεωφορείο με προορισμό το Δουβλίνο το πρωί της Τρίτης, πριν αποκαλυφθεί η δολοφονία της Κάρνεϊ. Από εκεί ταξίδεψε αεροπορικώς στην Κωνσταντινούπολη, με τους ερευνητές να εξετάζουν πλέον τις πιθανές επαφές του τόσο στην Τουρκία όσο και στη Γαλλία, όπου είχε διαμείνει στο παρελθόν.

Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο ο τελικός προορισμός του 28χρονου να ήταν η Συρία ή η Ιορδανία.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Αλσακέρ είχε φτάσει στην Ιρλανδία το 2024, όπου υπέβαλε αίτηση χορήγησης ασύλου. Πριν εγκατασταθεί στο Δουβλίνο, εκτιμάται ότι είχε διαμείνει και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

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