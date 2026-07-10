ΠΑΡ.10 Ιου 2026 20:30
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ

Στη μάχη με τις φλόγες στη Νότια Γαλλία 21 Έλληνες πυροσβέστες

πυροσβέστες
clock 21:42 | 10/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης μεγάλων δασικών και αγροτοδασικών πυρκαγιών στη Νότια Γαλλία συμμετέχει η Ελληνική Ομάδα Δασοπυρόσβεσης, Hellenic GFFF-V Module.

Η ελληνική αποστολή επιχειρεί στην περιοχή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Προεγκατάστασης Πυροσβεστών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Συνολικά, στην αποστολή συμμετέχουν 21 πυροσβέστες από την 1η έως και την 7η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), οι οποίοι έχουν ήδη συνδράμει στην αντιμετώπιση διαδοχικών πύρινων μετώπων.

Από τις 7 Ιουλίου, οι Έλληνες πυροσβέστες συμμετέχουν καθημερινά στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Carlencas-et-Levas, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

Η ελληνική ομάδα συνεργάζεται με τις γαλλικές και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές δυνάμεις, συμβάλλοντας στις προσπάθειες περιορισμού των πυρκαγιών και προστασίας κατοικημένων περιοχών και δασικών εκτάσεων.

Η συμμετοχή της Ελλάδας εντάσσεται στον ευρωπαϊκό μηχανισμό αμοιβαίας συνδρομής για την αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών καταστροφών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Πυροσβέστες Νοτια Γαλλια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis