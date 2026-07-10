Στη μάχη με τις φλόγες στη Νότια Γαλλία 21 Έλληνες πυροσβέστες

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Στις επιχειρήσεις κατάσβεσης μεγάλων δασικών και αγροτοδασικών πυρκαγιών στη Νότια Γαλλία συμμετέχει η Ελληνική Ομάδα Δασοπυρόσβεσης, Hellenic GFFF-V Module.

Η ελληνική αποστολή επιχειρεί στην περιοχή στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Προεγκατάστασης Πυροσβεστών του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Συνολικά, στην αποστολή συμμετέχουν 21 πυροσβέστες από την 1η έως και την 7η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), οι οποίοι έχουν ήδη συνδράμει στην αντιμετώπιση διαδοχικών πύρινων μετώπων.

Από τις 7 Ιουλίου, οι Έλληνες πυροσβέστες συμμετέχουν καθημερινά στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της μεγάλης δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Carlencas-et-Levas, κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες.

🇬🇷🤝🇫🇷 Οι Έλληνες #πυροσβέστες επιχειρούν καθημερινά στα πύρινα μέτωπα της Νότιας Γαλλίας.



🚨 https://t.co/8jeDxb7yPf pic.twitter.com/ArCYl3uYwd — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 10, 2026

Η ελληνική ομάδα συνεργάζεται με τις γαλλικές και τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές δυνάμεις, συμβάλλοντας στις προσπάθειες περιορισμού των πυρκαγιών και προστασίας κατοικημένων περιοχών και δασικών εκτάσεων.

Η συμμετοχή της Ελλάδας εντάσσεται στον ευρωπαϊκό μηχανισμό αμοιβαίας συνδρομής για την αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών καταστροφών.

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