Θεσσαλονίκη: Σύγκρουση μηχανής με απορριμματοφόρο - Νεκρή 15χρονη ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα μία 15χρονη σημειώθηκε στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη γύρω στις 12 το μεσημέρι, μεταξύ των κόμβων Νεάπολης και Επταπυργίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά.

Όπως έγινε γνωστό, μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο πατέρας της ανήλικης και στην οποία επέβαινε η ίδια, συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο, υπό συνθήκες που ερευνώνται.

Η ανήλικη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου κατέληξε παρά τις προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διενεργείται προανάκριση από την Τροχαία.

Η 15χρονη ήταν ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ

Η 15χρονη που έχασε τη ζωή της ήταν η ποδοσφαιρίστρια του ΠΑΟΚ, Άννα-Μαρία Πανταζώνη. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά το μεσημέρι, την ώρα που η Άννα- Μαρία επέστρεφε από την προπόνησή της.

Το προσεχές Σαββατοκύριακο επρόκειτο να ταξιδέψει στη Βουλγαρία για φιλικούς αγώνες, όμως το νήμα της ζωής της κόπηκε πρόωρα και άδικα. Ο ΠΑΟΚ εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση για τον άδικο χαμό της νεαρής παίκτριας και έκανε γνωστό πως θα ακυρώσει τους φιλικούς αγώνες.

Η ανακοίνωση:

«Ο Α.Σ. ΠΑΟΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο και η Διοικούσα Επιτροπή Ποδοσφαίρου Γυναικών εκφράζουν τη βαθύτατη θλίψη και την οδύνη τους για τον άδικο και αδιανόητο χαμό της 15χρονης αθλήτριάς μας, Άννας-Μαρίας Πανταζώνη. Η οικογένεια του ΠΑΟΚ πενθεί για την απώλεια ενός νέου παιδιού, μιας αθλήτριας που είχε ολόκληρη τη ζωή μπροστά της, ενώ συμμετείχε στο βασικό στάδιο προετοιμασίας της γυναικείας ομάδας Η είδηση της πρόωρης απώλειάς της μας έχει συγκλονίσει όλους και έχει βυθίσει σε βαρύ πένθος ολόκληρο τον Σύλλογο.

Ως ελάχιστο φόρο τιμής στη μνήμη της Άννας-Μαρίας, αποφασίστηκαν τα εξής:

Η ακύρωση του προγραμματισμένου αυριανού φιλικού αγώνα της ομάδας μας στη Βουλγαρία απέναντι στη Λουντογκόρετς.

Η χρήση μαύρου περιβραχιόνιου από τις αθλήτριες της ομάδας μας σε όλους τους προσεχείς αγώνες, ως ένδειξη πένθους και τιμής στη μνήμη της.

Η κατάθεση στεφάνου εκ μέρους του Α.Σ. ΠΑΟΚ στη μνήμη της αθλήτριας μας. Η παρουσία σύσσωμου του ποδοσφαιρικού γυναικείου τμήματος στην εξόδιο ακολουθία

Ο ΠΑΟΚ με νεότερη ανακοίνωση θα ενημερώσει τον τόπο και τον χρόνο της εξοδίου ακολουθίας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει… Καλό ταξίδι Άννα-Μαρία…».

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