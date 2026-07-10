Ηράκλεο: Πέφτει άσφαλτος στην οδό Γιαμαλάκη

Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου την Τρίτη 14/07/2026 ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στο τμήμα της οδού Γιαμαλάκη, από τη συμβολή με την οδό 1878 μέχρι τη Λεωφόρο Καλοκαιρινού.
Η διάρκεια των παραπάνω εργασιών αναμένεται να είναι περίπου πέντε ημέρες.
Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ηράκλειο: Νέα έξωση σε νηπιαγωγείο κλιμακώνει το οξύ πρόβλημα της σχολικής στέγης!
Ηράκλειο: «Βροχή» καταγγελιών για τον ΔΕΔΔΗΕ - Περιμένουν μήνες για σύνδεση ρεύματος