Ηράκλεο: Πέφτει άσφαλτος στην οδό Γιαμαλάκη

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Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου την Τρίτη 14/07/2026 ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης στο τμήμα της οδού Γιαμαλάκη, από τη συμβολή με την οδό 1878 μέχρι τη Λεωφόρο Καλοκαιρινού.

Η διάρκεια των παραπάνω εργασιών αναμένεται να είναι περίπου πέντε ημέρες.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

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