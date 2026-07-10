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Ηράκλεο: Πέφτει άσφαλτος στην οδό Γιαμαλάκη

Ασφαλτόστρωση
clock 17:11 | 10/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συνεχίζεται από το Δήμο Ηρακλείου η υλοποίηση του προγράμματος των ασφαλτοστρώσεων και αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων, με στόχο τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας του Δήμου Ηρακλείου την Τρίτη 14/07/2026 ξεκινούν εργασίες φρεζαρίσματος και ασφαλτόστρωσης  στο τμήμα της οδού Γιαμαλάκη, από τη συμβολή με την οδό 1878 μέχρι τη Λεωφόρο Καλοκαιρινού.

Η διάρκεια των παραπάνω εργασιών αναμένεται να είναι περίπου πέντε ημέρες.

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών και επισημαίνοντας ότι η όποια αναστάτωση θα είναι προσωρινή ενώ τα έργα μόνιμα, παρακαλεί τους διερχόμενους να συμβουλεύονται τις σημάνσεις που καθορίζουν τις πορείες των οχημάτων.

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Ασφαλτόστρωση Δημος Ηρακλειου
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