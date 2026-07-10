Άνοιξε τις πύλες της για το κοινό η Γεωργική Έκθεση Μεσαράς

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν χθες τα εγκαίνια της Γεωργικής Έκθεσης Μεσαράς, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας διοργάνωσης που αποτελεί σημείο αναφοράς για τον πρωτογενή τομέα, την επιχειρηματικότητα και την αγροτική ανάπτυξη της Κρήτης.

Ο Δήμος Φαιστού, ως συνδιοργανωτής της έκθεσης, στηρίζει έμπρακτα μια διοργάνωση που συμβάλλει στην προβολή του πρωτογενούς τομέα, ενισχύει την τοπική οικονομία και δημιουργεί ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ παραγωγών, επιχειρήσεων και φορέων. Η Γεωργική Έκθεση Μεσαράς αποτελεί διαχρονικά σημείο συνάντησης του αγροτικού κόσμου και αναδεικνύει τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Μεσαράς στην αγροτική παραγωγή της Κρήτης.



Τον αγιασμό των εγκαινίων τέλεσε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λάμπης, Συβρίτου και Σφακίων κ.κ. Ιωακείμ, ενώ την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γορτύνης και Αρκαδίας κ.κ. Μακάριος.

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Στην τελετή των εγκαινίων παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Φαιστού κ. Γρηγόρης Νικολιδάκης, οι Αντιπεριφερειάρχες Κρήτης κ. Σταύρος Τζεδάκης και κ. Νίκος Συριγωνάκης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηρακλείου κ. Μανώλης Καρκανάκης, καθώς και οι Βουλευτές Ηρακλείου κ. Λευτέρης Αυγενάκης, κ. Κώστας Κεφαλογιάννης και κ. Φραγκίσκος Παρασύρης. Το «παρών» έδωσαν επίσης εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, παραγωγικών φορέων, επιχειρήσεων και πλήθος επισκεπτών.



Κατά τη διάρκεια της έκθεσης, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά νέες τεχνολογίες, σύγχρονα γεωργικά μηχανήματα, καινοτόμες εφαρμογές, προϊόντα και υπηρεσίες που συμβάλλουν στη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής, ενώ παράλληλα ενισχύεται η δικτύωση μεταξύ επιχειρήσεων, παραγωγών και επαγγελματιών του κλάδου.



Η Γεωργική Έκθεση Μεσαράς συνεχίζεται τις επόμενες ημέρες, καλώντας το κοινό να την επισκεφθεί και να γνωρίσει από κοντά τις τελευταίες εξελίξεις στον αγροτικό και επιχειρηματικό τομέα της Κρήτης.



Ώρες Λειτουργίας Έκθεσης:



• Παρασκευή 10 Ιουλίου: 17:00 – 22:00



• Σάββατο 11 & Κυριακή 12 Ιουλίου: 10:00 – 14:30 και 17:00 – 22:00

Συνδιοργάνωση: Δήμος Φαιστού



Με τη Στήριξη: Περιφέρεια Κρήτης , Επιμελητήριο Ηρακλείου, ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ

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