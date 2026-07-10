Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα είναι μόνο η αρχή...

«Καμπανάκι» σε σχέση με το κατά πόσο σήμερα η Πολιτεία μπορεί να επιτελέσει το θεμελιώδη ρόλο της σε σχέση με την εγγύηση της δημόσιας ασφάλειας είναι το πρόσφατο σοκαριστικό συμβάν της κατάρρευσης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα.

Όπως είναι γνωστό, η κατάρρευση της πολυκατοικίας που σημειώθηκε μετά από εργασίες ανέγερσης οικοδομής σε διπλανό εργοτάξιο έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη την κοινωνία αλλά την ίδια στιγμή ανοίγει και ένα μεγάλο διάλογο σε σχέση με το πως φτάσαμε ως εκεί.

Η κατάρρευση της πολυκατοικίας ιχνηλατεί τις βαθύτερες παθογένειες ενός συστήματος που αν δεν αντιμετωπισθούν δυστυχώς θα είμαστε αντιμέτωποι με αντίστοιχες σοκαριστικές εμπειρίες που ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί ότι μπορούν να στοιχήσουν ανθρώπινες ζωές.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών ( ΕΜΔΥΔΑΣ) αξιολογεί ότι η κατάρρρευση της πολυκατοικίας φέρνει στο προσκήνιο τόσο το ζήτημα του ελέγχουν των κτηρίων όσο και το ζήτημα της συντήρησης και ελέγχου των γηρασμένων κτηρίων.

Η ΕΜΔΥΔΑΣ κάνει λόγο για επί της ουσίας κατάργηση του δημόσιου ελέγχου στις κατασκευές, πράγμα που αποδεδειγμένα αυξάνει τις αυθαιρεσίες και τις κατασκευές με προβλήματα που δεν είναι πάντα ορατά. Συγκεκριμένα αυτό το οποίο αξιολογεί ότι δυστυχώς έχει γίνει αυτοσκοπός η επιτάχυνσης των διαδικασιών ανέγερσης οικοδομών και η μείωσης της γραφειοκρατίας, με αποτέλεσμα να έχει πλήρως μεταφερθεί η ευθύνη της ορθότητας των μελετών και της τήρησης της νομοθεσίας στον ιδιώτη μελετητή και επιβλέποντα μηχανικό.

Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι μόνο μία στις δέκα οικοδομικές άδειες να ελέγχεται με αποτέλεσμα η κατάργηση του δημόσιου ελέγχου στις κατασκευές, αποδεδειγμένα να αυξάνει τις αυθαιρεσίες και τις κατασκευές με προβλήματα που δεν είναι πάντα ορατά. Την ίδια στιγμή οι πολεοδομίες σε όλη τη χώρα έχουν πλέον ελάχιστο προσωπικό και ο ρόλος τους έχει περιοριστεί σε δειγματοληπτικές προεγκρίσεις, καθώς εξετάζεται μόλις το 10% των οικοδομικών αδειών και αυτό με ελέγχους που αφορά στις χρήσεις γης και τους όρους δόμησης.

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