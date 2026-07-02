Πετράλωνα: Πραγματογνώμονες αναζητούν τα αίτια κατάρρευσης

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Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση των αρχών, με το Τμήμα Επικινδύνων της Πολεοδομίας Αθηνών να μεταβαίνει χθες στο σημείο για επιτόπιους ελέγχους.

Οι αρμόδιοι μηχανικοί εξετάζουν τις συνθήκες υπό τις οποίες το κτίριο υποχώρησε.

Σήμερα αναμένεται στο σημείο κλιμάκιο πραγματογνωμόνων, το οποίο θα διερευνήσει τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης και θα αποφανθεί για τυχόν τεχνικές αστοχίες ή παραλείψεις.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις μηχανικών, οι αστοχίες φαίνεται να είναι πολλαπλές. Όπως αναφέρουν, καθοριστικό ρόλο ενδέχεται να έπαιξε η εκσκαφή κάτω από το επίπεδο των θεμελίων της όμορης πολυκατοικίας – από 1,5 μέτρο έως και 4-5 μέτρα – χωρίς να πραγματοποιηθεί ρίψη εκτοξευόμενου ταχείας πήξεως σκυροδέματος για τη στήριξη των θεμελίων.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι κανένα οίκημα δεν καταρρέει εξαιτίας ενός μόνο παράγοντα, αλλά λόγω συνδυασμού παραμέτρων. Με τις κατάλληλες αντιστηρίξεις, σημειώνουν, είναι δυνατόν να διατηρηθεί η στατική επάρκεια ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες.

Ελεύθεροι οι συλληφθέντες για το περιστατικό

Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια περαιτέρω έρευνας για την κατάρρευση του κτιρίου στην οδό Αλκμήνης 22 στα Πετράλωνα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διατάξεις της οικοδομικής νομοθεσίας ή αν υπήρξαν παραβάσεις.

Καθοριστικής σημασίας για την αποφυγή τραγωδίας υπήρξε η έγκαιρη αντίδραση μιας ηλικιωμένης ενοίκου και η παρέμβαση ιδιώτη μηχανικού, ο οποίος ειδοποιήθηκε από την κόρη της και έσπευσε στο σημείο. Λίγο αργότερα, η τετραώροφη πολυκατοικία κατέρρευσε μέσα σε δευτερόλεπτα, ενώ στο διπλανό οικόπεδο εκτελούνταν εργασίες για νέα οικοδομή. Η έγκαιρη εκκένωση του κτιρίου απέτρεψε τραυματισμούς ή απώλειες ζωών.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης του έργου, ο εργολάβος, ο επιβλέπων μηχανικός και δύο εργαζόμενοι. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για πιθανές παραβάσεις της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι οι εκσκαφές για τη θεμελίωση της νέας πενταώροφης οικοδομής στο γειτονικό οικόπεδο ενδέχεται να επηρέασαν τη σταθερότητα του εδάφους. Ως αποτέλεσμα, εκτιμάται ότι προκλήθηκε απώλεια της στατικής επάρκειας του παλαιού κτιρίου, οδηγώντας στην κατάρρευσή του.

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