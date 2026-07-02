Ηλεκτρικό Ρεύμα: Πώς διαμορφώνονται τα πράσινα τιμολόγια τον Ιούλιο

Αμετάβλητα διατήρησαν τα περισσότερα πράσινα οικιακά τιμολόγια ρεύματος οι προμηθευτές για τον Ιούλιο, επιλέγοντας να μην περάσουν στους λογαριασμούς των καταναλωτών τη μικρή άνοδο που καταγράφηκε στη χονδρεμπορική αγορά τον προηγούμενο μήνα. Όπου υπήρξαν αναπροσαρμογές, αυτές περιορίστηκαν σε μονοψήφια ποσοστά, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις ότι οι χρεώσεις θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές στα επίπεδα του Ιουνίου.

Οι τιμές για τον νέο μήνα κυμαίνονται από 13,84 έως 22,66 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα. Η μεγαλύτερη αύξηση δεν ξεπερνά το 7%, γεγονός που δείχνει ότι οι εταιρείες επέλεξαν να απορροφήσουν σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης από τη χονδρεμπορική αγορά αντί να τη μετακυλήσουν εξ ολοκλήρου στους πελάτες τους.

Η εικόνα αυτή συνδέεται με τη σχετικά ήπια πορεία της χονδρεμπορικής αγοράς τον Ιούνιο. Η μέση τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας διαμορφώθηκε στα 92,93 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξημένη κατά περίπου 4% σε σχέση με τα 88,98 ευρώ του Μαΐου. Παρά τις πιέσεις που προκάλεσε στις διεθνείς αγορές φυσικού αερίου η κρίση στη Μέση Ανατολή, οι τιμές στην εγχώρια αγορά παρέμειναν σε διαχειρίσιμα επίπεδα.

Σημαντικό ρόλο στη συγκράτηση του κόστους συνέχισαν να διαδραματίζουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα με τα στοιχεία οι ΑΠΕ κάλυψαν τον Ιούνιο το 57% της ηλεκτροπαραγωγής, ενώ μαζί με τα υδροηλεκτρικά η συμμετοχή της καθαρής ενέργειας έφτασε το 64%.

Το σκηνικό, ωστόσο, αναμένεται να γίνει πιο απαιτητικό μέσα στον Ιούλιο, καθώς η αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω των υψηλών θερμοκρασιών εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη συμμετοχή των μονάδων φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα. Ήδη την πρώτη ημέρα του μήνα η τιμή στην Αγορά Επόμενης Ημέρας εκτινάχθηκε στα 169,11 ευρώ ανά μεγαβατώρα, ενώ τα προθεσμιακά συμβόλαια για τον Ιούλιο προεξοφλούν μέση τιμή περίπου 112 ευρώ ανά μεγαβατώρα, αυξημένη κατά 21% σε σχέση με τον μέσο όρο του Ιουνίου.

Με αυτά τα δεδομένα, οι προμηθευτές που διατήρησαν αμετάβλητες τις χρεώσεις τους αναλαμβάνουν ουσιαστικά να απορροφήσουν μέρος της αναμενόμενης αύξησης του κόστους, ενώ ακόμη και όσοι προχώρησαν σε ανατιμήσεις δεν κάλυψαν πλήρως την άνοδο που προεξοφλείται στη χονδρεμπορική αγορά.

Οι χρεώσεις των παρόχων

Στη ΔΕΗ, το πράσινο οικιακό τιμολόγιο Γ1 παραμένει στα 13,84 λεπτά ανά κιλοβατώρα για την πρώτη κλίμακα κατανάλωσης, με την έκπτωση να ισχύει για όσους εξοφλούν εμπρόθεσμα τον λογαριασμό τους και είναι εγγεγραμμένοι στο myDEI. Για κατανάλωση άνω των 200 kWh, η τιμή διαμορφώνεται στα 15,39 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ στο διζωνικό τιμολόγιο η χρέωση στις ώρες μειωμένης κατανάλωσης ανέρχεται σε 12,313 λεπτά.

Η Protergia διατηρεί το Home Value Special στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ η ΗΡΩΝ τιμολογεί το Basic Home στα 14,76 λεπτά, συνυπολογίζοντας και στις δύο περιπτώσεις την έκπτωση συνέπειας.

Στην Enerwave, η πρώτη κλίμακα κατανάλωσης έως 100 kWh παραμένει στα 15,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, ενώ για κατανάλωση πάνω από το όριο αυτό η χρέωση αυξάνεται κατά 5%, στα 22,658 λεπτά από 21,55 λεπτά τον Ιούνιο.

Χωρίς μεταβολές παραμένουν τα ειδικά οικιακά τιμολόγια της Φυσικό Αέριο στα 18,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα, της NRG στα 19,9 λεπτά και της ZeniΘ επίσης στα 19,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Αναπροσαρμογή της τάξης του 6% εφαρμόζει η Volton, με το Green Ειδικό να διαμορφώνεται στα 19,665 λεπτά ανά κιλοβατώρα, έναντι 18,61 λεπτών τον προηγούμενο μήνα.

Αντίστοιχα, το Power On! Home Green της ελίν αυξάνεται κατά περίπου 7%, στα 15,219 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 14,29 λεπτά τον Ιούνιο

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