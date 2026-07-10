Εφορία: Πρόσωπα με μεγάλες καταθέσεις και υψηλά τεκμήρια στο στόχαστρο

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Φορολογούμενοι που έχουν μεγάλες καταθέσεις ή απέστειλαν εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ, κατέχουν μεγάλη ακίνητη περιουσίας και απέκτησαν τα τελευταία χρόνια, περιουσιακά στοιχεία μεγάλης αξίας βρίσκονται στο στόχαστρο των Ελεγκτικών Κέντρων της ΑΑΔΕ.

Τονίζεται πως, οι έλεγχοι αφορούν όχι μόνο πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά και σε όσα δεν ασκούν ή έχουν κάνει διακοπή εργασιών καθώς και οι σύζυγοί τους, επιχειρήσεις, και υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, γονικών παροχών και κληρονομιών.

Με την πρόσφατη απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, εντός των Ελεγκτικών Κέντρων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, συστάθηκαν ειδικές υπηρεσίες οι οποίες θα αναλάβουν τον έλεγχο φυσικών ή νομικών προσώπων, καθώς και τις υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, με οποιαδήποτε αιτία.

Τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΕΛ.ΚΕ.) διαρθρώνονται σε έξι μονάδες, εκ των οποίων οι 4 λειτουργούν στην Αττική και οι 2 στη Θεσσαλονίκη, αλλά η ελεγκτική τους αρμοδιότητα επεκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια.

Αναλυτικότερα, εντός των ΕΛΚΕ, συστάθηκε η «Υποδιεύθυνση Β’ - Ελέγχων Τμήματα Δ’ έως και ΣΤ’- Ελέγχων», οι αρμοδιότητες της οποίας είναι ο έλεγχος:

Φυσικών προσώπων που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και τηρούν απλογραφικά βιβλία, κατά το χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου και υπάγονται σε ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ή σε Δ.Ο.Υ. της κατά τόπον αρμοδιότητας των ΕΛ.ΚΕ. και αυτών που έχουν κάνει διακοπή εργασιών, πριν από τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου και τηρούσαν απλογραφικά βιβλία, κατά τον χρόνο διακοπής.

Επί υποθέσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια,

Φυσικών προσώπων που υπηρετούν, κατά τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου, στο Κ.Ε.ΜΕ.Φ.,

Του/της συζύγου ή του έτερου ΜΣΣ του φορολογούμενου.

Παράλληλα συστάθηκε η «Υποδιεύθυνση Γ’ - Ελέγχων Τμήματα Ζ’ έως Ι’ – Ελέγχων», οι αρμοδιότητες της οποίας αφορούν σε:

Νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, κατά τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου και υπάγονται σε ΚΕ.ΦΟ.Δ.Ε. ή σε Δ.Ο.Υ. της κατά τόπον αρμοδιότητας των ΕΛ.ΚΕ και αυτών που έχουν κάνει διακοπή εργασιών, πριν από τον χρόνο έκδοσης της εντολής ελέγχου και τηρούσαν απλογραφικά βιβλία, κατά τον χρόνο διακοπής.

Φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και τηρούν διπλογραφικά βιβλία, καθώς και τον/την σύζυγο ή το έτερο ΜΣΣ αυτών.

Ποιούς ελέγχουν τα ΕΛ.ΚΕ.

Στις ελεγκτικές αρμοδιότητες των ΕΛΚΕ βρίσκονται φορολογούμενοι που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

H αξία ακίνητης περιουσίας του φορολογουμένου, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων αυτού, όπως υπολογίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Ο.Π.Σ. Περιουσιολογίου της Α.Α.Δ.Ε., ανέρχεται αθροιστικά, από την 1η-1-2015 και μετά τουλάχιστον σε ένα έτος, στο ποσό του 1.000.000 ευρώ και έως του ποσού του 1.500.000 ευρώ.

H ετήσια τεκμαρτή δαπάνη διαβίωσης, που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020, είναι ποσού 100.000 έως 150.000 ευρώ.

Τα ποσά των δαπανών για την απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ανέρχονται σε 200.000 έως 400.000 ευρώ.

Απέστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα συνολικού ύψους από 100.000 έως 200.000 ευρώ, σε τουλάχιστον ένα έτος από το έτος 2015 και μετά, όπως εντοπίζονται από τα στοιχεία που διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ, από πιστωτικά, χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και εταιρίες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και από τα στοιχεία των συνδικαιούχων των λογαριασμών χρέωσης για την αποστολή του εμβάσματος.

Πηγή: sofokleousin.gr

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