Ξεκινούν οι εγγραφές στη Σ.Α.Ε.Κ. Γ.Ν. Λασιθίου – Ο.Μ. Αγίου Νικολάου: Δωρεάν σπουδές σε δύο ειδικότητες Υγείας

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Η Σ.Α.Ε.Κ. του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου – Οργανικής Μονάδας Αγίου Νικολάου ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027. Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση με τις ειδικότητες που θα λειτουργήσουν, τις προϋποθέσεις εγγραφής και τις απαραίτητες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους.

Αναλυτικά:

«Έναρξη εγγραφών στη Σ.Α.Ε.Κ. Γ. Ν Λασιθίου – Ο.Μ Αγίου Νικολάου για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027.

Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) του Γ. Ν Λασιθίου – Ο.Μ Αγίου Νικολάου ανακοινώνει ότι για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 (εξάμηνο κατάρτισης 2026Β) θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες:

1. Βοηθός Νοσηλευτή Χειρουργείου (Α΄ εξάμηνο)

2. Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας (Γ΄ εξάμηνο)

Στη Σ.Α.Ε.Κ. εγγράφονται απόφοιτοι της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.), καθώς και κάτοχοι ισότιμων τίτλων σπουδών.

Η επιλογή των καταρτιζομένων πραγματοποιείται:

• μέσω της συμπλήρωσης του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου από τους τελειόφοιτους και υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων ή/και με την υποβολή αίτησης επιλογής στη Σ.Α.Ε.Κ.

Οι εγγραφές των επιτυχόντων μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου θα πραγματοποιηθούν κατά το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου 2026.

Οι αιτήσεις για την κάλυψη των υπόλοιπων κενών θέσεων θα υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σ.Α.Ε.Κ. από 1 Σεπτεμβρίου έως και 21 Σεπτεμβρίου 2026, κατά τις ώρες 08:30 – 13:00.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης στο Α΄ εξάμηνο έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. και ισότιμων τίτλων.

Άγιος Νικόλαος, 10/07/2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν ΛΑΣΙΘΙΟΥ-Γ.Ν-Κ.Υ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Σ.Α.Ε.Κ

Ταχ. Δ/νση: Κ. Παλαιολόγου & Κνωσσού

Ταχ. Κώδικας: 72100, Άγιος Νικόλαος

Πληροφoρίες: κ. Ανδρεαδάκη Ειρήνη

Τηλέφωνο: 2841343107

Τηλεομ/πία:

Ηλ. Δ/νση: [email protected],

[email protected]

Δικαίωμα εγγραφής στο Γ΄ εξάμηνο έχουν οι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμου τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας.

Δικαίωμα αίτησης κατάταξης στην ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας έχουν οι κάτοχοι Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας συναφούς ειδικότητας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

• Αίτηση εγγραφής (χορηγείται από τη Σ.Α.Ε.Κ.).

• Πρωτότυπος τίτλος σπουδών και φωτοαντίγραφο.

• Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο.

• Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (όπου απαιτείται).

• Άδεια διαμονής ενιαίου τύπου (όπου απαιτείται).

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

• Βεβαίωση απόδοσης Α.Μ.Κ.Α. και Α.Φ.Μ.

• Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες.

Επιπλέον:

• Για υποψηφίους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών απαιτείται γνώση της ελληνικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β1, σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 4763/2020.

• Για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτούνται επίσημη μετάφραση και αναγνώριση ισοτιμίας από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

• Σε περίπτωση που ο βαθμός του τίτλου σπουδών εκφράζεται σε διαφορετική κλίμακα, απαιτείται αναγωγή του στην εικοσάβαθμη κλίμακα από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η φοίτηση στη Σ.Α.Ε.Κ.

Η φοίτηση:

• παρέχεται δωρεάν,

• πραγματοποιείται σε πρωινό ωράριο,

• δεν έχει κανένα ηλικιακό όριο,

• παρέχεται πιστοποιητικό για στρατολογική χρήση.

Με την ολοκλήρωση της κατάρτισης οι απόφοιτοι λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) και, μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., αποκτούν Δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Επιπέδου 5, αναγνωρισμένο στην Ελλάδα και σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, έχουν τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων.

Η Σ.Α.Ε.Κ. Γ.Ν. Λασιθίου – Οργανική Μονάδα Αγίου Νικολάου συνεχίζει να επενδύει στην υψηλού επιπέδου επαγγελματική κατάρτιση στον τομέα της Υγείας, παρέχοντας στους καταρτιζόμενους σύγχρονες γνώσεις, άρτια εργαστηριακή και κλινική εκπαίδευση και ουσιαστικές επαγγελματικές προοπτικές σε έναν τομέα με αυξημένη ζήτηση στην αγορά εργασίας.

Πληροφορίες – Επικοινωνία

Σ.Α.Ε.Κ. Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου – Οργανική Μονάδα Αγίου Νικολάου

• Σταθερό τηλέφωνο: 28413 43107 (Δευτέρα–Παρασκευή, 08:00–14:00)

• Κινητό: 6944 439795

• Email: [email protected]»

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