Αναγέννηση-Παπαδάκης: «Έχουμε πετύχει κάτι πολύ μεγάλο και για την ομάδα αλλά και για όλη την Κρήτη»

Ο προπονητής της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου, Μύρων Παπαδάκης, μίλησε στην εκπομπή «Άμεσο ριπλέι» του ΕΟΚ WebRadio με την Αθηνά Πατρινού και τον Λεωνίδα Πιστιόλη. Αναλυτικά είπε:

Για την άνοδο στην Elite League μέσω wild card και αν ήταν κάτι που το σχεδιάζε καιρό η Αναγέννηση: «Η ομάδα προσπαθεί όλα αυτά τα χρόνια, τόσο διοικητικά όσο και αγωνιστικά, να κάνει σταθερά βήματα και πάντα να είναι ανοδικά. Σίγουρα όλη αυτή η ιδέα “χτίστηκε” χρόνο με τον χρόνο. Τα τελευταία χρόνια, από τη στιγμή που είμαστε τρία χρόνια στο επίπεδο της National League 1, ήταν κάτι που το είχαμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, ότι μπορεί να βρεθούμε στην παραπάνω κατηγορία, και θεωρούσαμε πως αν μας δοθεί η ευκαιρία θα μπορέσουμε να την υποστηρίξουμε και να το “κυνηγήσουμε”».

Για το αν η ομάδα είναι έτοιμη γι’ αυτό το βήμα: «Θέλω να πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι. Ποτέ δε μπορείς να πεις σίγουρα ότι είσαι έτοιμος για κάτι. Είναι μια νέα πρόκληση, τόσο για τους ανθρώπους της διοίκησης όσο και για τους αθλητές αλλά και για εμάς τους προπονητές. Είμαστε έτοιμοι ν’ ανταποκριθούμε σε αυτό το challenge και να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό για να τα καταφέρουμε».

Για το πώς εισπράττει ο κόσμος της ομάδας την επιτυχία της ανόδου στην Elite League: «Τα τηλέφωνα είναι πάρα πολλά, οι άνθρωποι που μας έχουν προσελκύσει είναι πάρα πολλοί, είτε για να μας δώσουν συγχαρητήρια είτε για να μας στηρίξουν στην προσπάθεια αυτή. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι, είναι κάτι πολύ μεγάλο αυτό που έχουμε πετύχει, όχι μόνο για την ομάδα αλλά για όλη την Κρήτη. Μην ξεχνάμε ότι έχει πάρα πολλά χρόνια μια ομάδα από το νησί να βρεθεί σε αυτό το επίπεδο και πόσο μάλλον για εμάς που πραγματικά “σπάμε” ένα νέο ρεκόρ που θα βρεθούμε για πρώτη φορά σ’ αυτήν την κατηγορία.Η αλήθεια είναι πως όλα αυτά τα χρόνια που βρισκόμαστε στις εθνικές κατηγορίες το feedback που παίρνουμε από ανθρώπους του χώρου είναι ότι η ομάδα είναι πραγματικά σε πολύ υψηλό επίπεδο σε όλους τους τομείς και θα ήταν κρίμα να μην κυνηγήσει και το επίπεδο της Elite League».

Για το πώς έχει αντιδράσει η Κρήτη γενικότερα μετά και την άνοδο: «Υπάρχει τρομερός ενθουσιασμός, τόσο από την τοπική κοινότητα αλλά και από όλο τον μπασκετικό κρητικό κοινό. Όπως σάς ανέφερα, έχουμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε μια ομάδα σ’ αυτό το επίπεδο. Θεωρώ ότι είναι μια τεράστια ευκαιρία να έρθει όλος ο κόσμος της Κρήτης και να “αγκαλιάσει” αυτήν την προσπάθεια. Θέλω και εγώ να τους καλέσω να έρθουν να μας στηρίξουν, γιατί αν δεν υπάρχει η στήριξη σίγουρα το προϊόν είναι διαφορετικό. Με τέτοιες προσπάθειες αναβαθμίζεται όλο το κρητικό μπάσκετ. Είναι ένα καλό βήμα, όλες οι ομάδες να κάνουν πολύ σοβαρές προσπάθειες να το πετύχουμε αυτό όλοι μαζί».

Για το ρόστερ ενόψει της νέας χρονιάς: «Υπάρχουν πολλές συζητήσεις. Έχουμε κλείσει και κάποιους παίκτες, τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν κιόλας. Δουλεύουμε καθημερινά ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε τα κομμάτια του “παζλ”, τα οποία θα ολοκληρώσουν την ομάδα που πρέπει να έχουμε για να είμαστε ανταγωνιστικοί στο πρωτάθλημα αυτό. Τις επόμενες μέρες θα τα ξέρετε κι εσείς».

Για την αποχώρηση των δύο αρχηγών της ομάδας, Ραζή και Σπυριδάκη: «Θέλω δημόσια να ευχαριστήσω αυτά τα δύο παιδιά, τους δύο αρχηγούς μας, τον Κρίστοφερ Ραζή και τον Μιχάλη Σπυριδάκη. Είναι δύο παιδιά που ήταν πυλώνες όλα αυτά τα χρόνια στην ομάδα. Ο Μιχάλης είχε έρθει από το τοπικό πρωτάθλημα, ενώ ο Κρίστοφερ ήρθε την επόμενη χρονιά στη National League 2. Είναι δύο παιδιά που πραγματικά έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου. Ίσως αν δεν υπήρχαν αυτά τα δύο παιδιά η ομάδα να μην ήταν εδώ που είναι και να μη συζητούσαμε τώρα γι’ αυτήν τη νέα πρόκληση. Τους ευχαριστούμε μέσα απ’ την καρδιά μας. Έδωσαν και με το παραπάνω και αγάπησαν όλη την ομάδα, τους ανθρωπους και τον κόσμο. Το πιο σπουδαίο που έχει καταφέρει η ομάδα είναι να “χτίζει” κάποιες σχέσεις οι οποίες, ανεξαρτήτως αν δεν συνεχίζουμε μαζί για διαφορετικούς λόγους, να είναι σχέσεις ζωής. Ξέρουμε ότι και τα δύο παιδιά θα είναι πάντα εκεί και θα μας στηρίζουν».

Για τις διαφορές επιπέδου σε National League 1 και Elite League: «Τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Σίγουρα μπορεί να λέμε ότι το περσινό πρωτάθλημα της National League 1 ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστικό και το επίπεδο ήταν πάρα πολύ ανεβασμένο. Σίγουρα, όμως, το επίπεδο της Elite League είναι λίγο διαφορετικό, οι απαιτήσεις είναι λίγο διαφορετικές, η αθλητικότητα και γενικά οι ομάδες που έχεις να αντιμετωπίσεις είναι σε πιο υψηλό επίπεδο, οπότε κι εμείς, αν θέλουμε ν’ ανταποκριθούμε, πρέπει να δημιουργήσουμε μια αθλητική ομάδα που θα μπορεί να το υποστηρίξει και να έχει συνέπεια μέχρι τέλος. Πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί αν θέλουμε να είμαστε και την επόμενη χρονιά σ’ αυτό το επίπεδο».

Για την ανανέωση της συνεργασίας του με την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου: «Σίγουρα θέλαμε να προχωρήσουμε μαζί με τους ανθρώπους της Αναγέννησης. Έχουμε ξεκινήσει μαζί από το τοπικό πρωτάθλημα της Κρήτης. Έχουμε φτάσει μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει μαζί και θεωρώ ότι είναι η φυσική συνέχεια να συνεχίσουμε μαζί. Θέλω, από μεριάς μου, να τους ευχαριστήσω, είναι πολύ τιμητικό που επιλέγουν εμένα για να είμαι ο προπονητής στην πρώτη χρονιά της ομάδας στην ιστορία της στην Elite League. Πραγματικά περιμένουμε όλοι πώς και πώς αυτήν τη νέα πρόκληση».

Για το γεγονός πως θα προπονήσει για πρώτη φορά στην Elite League: «Δε σας κρύβω ότι μπορεί να ήμουν προπονητής στη National League 1 αλλά παρακολουθώ όλες τις κατηγορίες πυρετωδώς. Είμαι ένας άνθρωπος και προπονητής με αρκετές φιλοδοξίες και έχω πάρα πολλές απαιτήσεις από τον εαυτό μου. Μελετάω πάρα πολύ όλους τους προπονητές, τις ομάδες και τους παίκτες. Ξέρω ότι είναι διαφορετικό να το παρακολουθείς απ’ έξω και άλλο να το ζεις, αλλά πιστεύω στην ομάδα και σε ‘μένα και θεωρώ ότι με δουλειά, επιμονή και υπομονή θα τα καταφέρουμε».