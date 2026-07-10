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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: 34 νέοι αισθητήρες για την κυκλοφορία – Χωρίς κάμερες και καταγραφή προσωπικών δεδομένων

κάμερα
clock 16:09 | 10/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο πλαίσιο του έργου Smart City του Δήμου Ηρακλείου έχουν εγκατασταθεί 34 αισθητήρες μικροκυματικής τεχνολογίας (ραντάρ) σε επιλεγμένα σημεία της πόλης για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας. Η τοποθέτησή τους προκάλεσε σύγχυση σε ορισμένους πολίτες, οι οποίοι θεώρησαν λανθασμένα ότι πρόκειται για κάμερες τεχνητής νοημοσύνης.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένοι αισθητήρες δεν καταγράφουν εικόνα και δεν διαθέτουν κάμερες. Συλλέγουν αποκλειστικά ανώνυμα κυκλοφοριακά στοιχεία, όπως τον αριθμό, την κατηγορία και την ταχύτητα των διερχόμενων οχημάτων, με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης της κυκλοφορίας. Παράλληλα, δεν χρησιμοποιούνται για την καταγραφή παραβάσεων του ΚΟΚ ή για αστυνομικούς σκοπούς, αλλά αποκλειστικά για την υποστήριξη του σχεδιασμού ενός πιο σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος μετακινήσεων στην πόλη.

αισθητήρες

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