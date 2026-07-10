ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΕΦΗΒΩΝ : Σε 2ο τελικό ,800μ ελεύθερο, ο Χουρδάκης

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Ο Κωνσταντής Χουρδάκης,του Ολυμπιακού και του Τρίτωνα, μετά την 4η θέση στον τελικό των 1500μ ελεύθερο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος κολύμβησης εφήβων/νεανίδων, προκρίθηκε και θα αγωνιστεί (αύριο Σάββατο 11/7 στις 19.00) και στον τελικό των 800μ ελεύθερο.

Συμμετείχε στην 5η προκριματική σειρά όπου τερμάτισε 3ος με 8:03.38. Συνολικά πέρασε με την 7η επίδοση αλλά βεβαίως έχει τις δυνατότητες για πολύ καλύτερο χρόνο. Φέτος και στις 15 Μαΐου κολύμπησε σε 7:58.93 που αποτελεί ατομικό του ρεκόρ. Καλύτερος όλων ο Νικολάι Λιτομπόρσκι από την Πολωνία με 8:00.48.

Στα 400μ μικτή εφήβων ο Γιάννης Πετράκης(Π.Φάληρο ,Αργοναύτες) δεν αγωνίστηκε.

Σα 800μ ελεύθερο νεανίδων, η Ειρήνη Ψαρουδάκη(Ωρίωνας) βρέθηκε στην 27η θέση της κατάταξης (ανάμεσα σε 32 αθλήτριες) καθώς με 9:07.62 τερμάτισε 4η στη 2η προκριματική σειρά.

Στο απογευματινό πρόγραμμα έχουμε επίσης τρεις παρουσίες σε τελικούς (Ντούμας στα 200μ πρόσθιο, Κάλανδρος στα 100μ πεταλούδα, Πετράκης 200μ ύπτιο).