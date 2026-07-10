Κάτω από τα 1.000 ευρώ έξι στις 10 συντάξεις– Στα €866 η μέση σύνταξη

Tο επίπεδο των συντάξεων γήρατος στη χώρα μας παραμένει χαμηλό, γεγονός που εν μέσω ακρίβειας- συρρίκνωσης της αγοραστικής δύναμης, κάνει ακόμη πιο δύσκολη τη δια βίωση τω

Έξι στις 10 συντάξεις γήρατος παραμένουν κάτω από τα 1.000 ευρώ, μια συνθήκη που έχει παγιωθεί εδώ και πολύ καιρό. Τον Ιούνιο, σύμφωνα με ανάλυση των στοιχείων του συστήματος ΗΛΙΟΣ , μόλις το 42,74% των συνταξιούχων ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Συγκεκριμένα η μέση δαπάνη κύριας σύνταξης διαμορφώνεται στα 866,40 ευρώ, η μέση επικουρική στα 196 ευρώ και το μέσο μέρισμα στα 115,99 ευρώ.

Την ίδια στιγμή παραμένει μεγάλο το χάσμα ανάμεσα στις νέες συντάξεις του Δημοσίου με εκείνες που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Πρόκειται για συνταξιούχους δύο… ταχυτήτων, με αυτούς του ιδιωτικού τομέα να είναι εμφανώς ριγμένοι σε σχέση με τους συναδέλφους του Δημοσίου

Η διαφορά ανάμεσα στις νέες συντάξεις Δημοσίου και ιδιωτικού τομέα ανήλθε στα 534 ευρώ τον Ιούνιο.

Ειδικότερα οι νέες κύριες συντάξεις γήρατος που εκδόθηκαν για πρώην εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα, διαμορφώθηκαν στα 774,07 ευρώ, μικτά. Αντίθετα, αισθητά υψηλότερες, στα 1.308,39 ευρώ ήταν οι νέες κύριες συντάξεις γήρατος που εκδόθηκαν τον ίδιο μήνα για δικαιούχους, οι οποίοι προέρχονταν από το Δημόσιο.

Κατανομή Συνταξιούχων ανά Ηλικία

Το 26,60% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 ετών, το 36,15% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 34,29 μεταξύ 51 έως 70 ετών ενώ μόλις το 1,42% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μικρότερης των 25 ετών.

Συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 61-70 ετών λαμβάνουν τα υψηλότερα ποσά σύνταξης. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των συνταξιούχων ανδρών είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 (σε ποσοστό 20,46%) ενώ των συνταξιούχων γυναικών (σε ποσοστό 17,90% του συνόλου) είναι ηλικίας μεταξύ 71-75 ετών.

Υπενθυμίζεται, ότι για τον υπολογισμό του μέσου εισοδήματος από συντάξεις αθροίζονται οι συντάξεις όλων των κατηγοριών (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας) που ενδεχομένως λαμβάνει ένας συνταξιούχος.

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