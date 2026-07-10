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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Α2 πόλο: Η κλήρωση του ΟΦΗ και του Αγίου Νικολάου

ΟΦΗ ΠΟΛΟ
clock 17:06 | 10/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στις 22 Νοεμβρίου αρχίζει το πρωτάθλημα πόλο της Α2 κατηγορίας και ο ΟΦΗ με τον Άγιο Νικόλαο έμαθαν την κλήρωση των αγώνων τους.

Οι 16 ομάδες χωρίστηκαν σε Νότιο και Βόρειο όμιλο, με τις ομάδες να αναμετρώνται μεταξύ τους εντός και εκτός έδρας σε σύνολο 14 αγωνιστικών. Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος έχει οριστεί για τις 22 Νοεμβρίου, ενώ η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί στις 11 Απριλίου.

Από κρητικής πλευράς, ΟΦΗ και ΝΟ Αγ. Νικολάου θα συμμετάσχουν στον Νότιο όμιλο, διεκδικώντας την πρόκριση στο Final-8, από όπου θα προκύψουν οι δύο ομάδες που θα εξασφαλίσουν την άνοδο στη Waterpolo League. Όταν ολοκληρωθούν οι αγώνες των ομίλων, οι τέσσερις πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα παίξουν στο Final-8 (23-25/4), με τις δύο πρώτες να εξασφαλίζουν την άνοδό τους στη Waterpolo League.

Στον αντίποδα, οι ομάδες που θα καταλάβουν την 7η και την 8η θέση στον όμιλό τους θα αγωνισθούν χιαστί, σε δύο αναμετρήσεις (18/4 και 25/4) με τους ηττημένους να υποβιβάζονται στην Εθνική Κατηγορία Ανδρών.

Στον Νότιο όμιλο συμμετέχουν οι: ΟΦΗ, Νηρέας Γέρακα, ΝΟ Αγ. Νικολάου, ΓΣ Ηλιούπολης, Ιωνικός, ΠΕΚΕΒ, ΣΚ Ροή και Παναιτωλικός.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρεμιέρας:

Ιωνικός-ΟΦΗ

Νηρέας Γέρακα-ΝΟ Αγ. Νικολάου

ΣΚ Ροή-ΓΣ Ηλιούπολης

ΠΕΚΕΒ-Παναιτωλικός

Στο βόρειο όμιλο συμμετέχουν οι: ΟΥΚ Βόλου, Αρης, ΟΦΘ, ΝΟ Λαμίας, ΝΑΟ Κέρκυρας, Ν. Ηρακλής, ΝΕ Πατρών και ΝΟ Πατρών.

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ

1η αγωνιστική (22/11): Ιωνικός-ΟΦΗ

2η αγωνιστική (29/11): ΟΦΗ-Νηρέας Γέρακα

3η αγωνιστική (6/12): ΟΦΗ-ΝΟ Αγ. Νικολάου

4η αγωνιστική (12/12): ΟΦΗ-ΓΣ Ηλιούπολης

5η αγωνιστική (20/12): ΣΚ Ροή-ΟΦΗ

6η αγωνιστική (10/1): ΟΦΗ-Παναιτωλικός

7η αγωνιστική (17/1): ΠΕΚΕΒ-ΟΦΗ

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