Φωτιά στην Ισπανία: Απανθρακώθηκαν άνθρωποι μέσα στα αυτοκίνητά τους - Παγίδες θανάτου οι δρόμοι

Καθώς οι φλόγες πλησίαζαν τα σπίτια τους και ο γεμάτος καπνό αέρας γινόταν ασφυκτικός, πανικοβλημένοι κάτοικοι αγροτικών χωριών της Ανδαλουσίας γύρω από το Λος Γκαγιάρδος στη νότια Ισπανία επέλεξαν να εγκαταλείψουν την περιοχή — μια απόφαση που κάποιοι πλήρωσαν με τη ζωή τους.

Οι πυροσβέστες την Παρασκευή προσπαθούσαν ακόμη να περιορίσουν μια από τις πιο θανατηφόρες πυρκαγιές της Ισπανίας, με συνολικά 12 επιβεβαιωμένους νεκρούς, ενώ 23 ακόμη αγνοούνται.

Οι αρχές ενημέρωσαν ορισμένους κατοίκους των ορεινών περιοχών πάνω από το Λος Γκαγιάρδος να εκκενώσουν τις περιοχές μέσω μιας συνιστώμενης διαδρομής, ενώ οι κάτοικοι του δασώδους οικισμού Μπεντάρ έλαβαν την οδηγία να καταφύγουν στις τοπικές τους εγκαταστάσεις.

Ωστόσο, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν γρήγορα, ο Αντόνιο Ρούμπιο, ένας μάστορας που ζει στο Μπεντάρ, είπε ότι ο καπνός είχε καταστήσει αδύνατο να κρυφτούμε.

«Φύγαμε από το σπίτι χθες (Πέμπτη) το απόγευμα στις 5 η ώρα. Η φωτιά δεν έφτασε στο σπίτι μου – σταμάτησε λίγο πριν από αυτό – αλλά μπορούσαμε ήδη να δούμε τόσο πολύ καπνό, παρόλο που η φωτιά ήταν σε κάποια απόσταση, οπότε έπρεπε να φύγουμε», είπε. «Το κάναμε με δική μας πρωτοβουλία».

Η Σόνια, μια Βρετανίδα που ζει στο Λος Γκαγιάρδος και αρνήθηκε να δώσει το επώνυμό της, είπε ότι είχε φιλοξενήσει συγγενείς καθώς οι αρχές τους είχαν πει να εκκενώσουν στις 7 μ.μ.

Είπε ότι τους είχαν πει να αποφύγουν την κύρια διαδρομή έξω από το Μπεντάρ, οδηγώντας σε μια παράδρομο που ανέβαινε πιο ψηλά στα βουνά, πριν επιστρέψουν ξανά προς την ακτή.

«Υπάρχουν πολλά σπίτια στη μέση της υπαίθρου στα βουνά, οπότε οι άνθρωποι έπαιρναν όποιον δρόμο μπορούσαν», είπε.

«Ο δρόμος από το Μπεντάρ προς το Λος Γκαγιάρδος ήταν αποκλεισμένος, καθώς η φωτιά είχε διασχίσει τον δρόμο και ήταν αδιάβατος».

Δεν ακολουθήθηκε η υποδεικνυόμενη διαδρομή

Ο Αντόνιο Σαντς, επικεφαλής έκτακτης ανάγκης στην περιοχή της Ανδαλουσίας, δήλωσε ότι οι κάτοικοι του Μπεντάρ είχαν ενημερωθεί είτε να ακολουθήσουν μια συνιστώμενη διαδρομή εκκένωσης είτε να παραμείνουν στα σπίτια τους, δεδομένου ότι η φωτιά ήταν τόσο κοντά.

«Σε καταστάσεις όπως αυτή, είναι απαραίτητο να ακολουθήσουμε όλοι τις υποδεικνυόμενες διαδρομές», είπε.

«Δυστυχώς, σε αυτήν την περίπτωση, ελήφθη απόφαση να χρησιμοποιηθεί μια άλλη διαδρομή που δεν ήταν αυτή που συνιστάται για εκκένωση. Η αναζήτηση μιας άλλης διέξοδου μέσω μιας ξερής κοίτης ποταμού αποδείχθηκε παγίδα».

Τέσσερα άτομα, τα οποία, όπως είπε, φαινόταν να είναι Βρετανοί, καθώς το τιμόνι του αυτοκινήτου τους ήταν στη δεξιά πλευρά, πέθαναν σε ένα όχημα, είπε ο Σανζ, ενώ επτά άλλα βρέθηκαν νεκρά αφού προφανώς εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητά τους για να προσπαθήσουν να διαφύγουν πεζοί.

Δέκα από τα θύματα φαινόταν να είναι αλλοδαποί, ενώ ένας Ισπανός έχει επιβεβαιωθεί νεκρός, είπε.



«Το χωριό Μπεντάρ τελικά δεν επηρεάστηκε από τις φλόγες στις περισσότερες περιπτώσεις, επομένως η εντολή για στέγαση απέτρεψε μια πιο σοβαρή κατάσταση», πρόσθεσε.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, καθώς οι αρχές προσπαθούσαν να αναγνωρίσουν τους νεκρούς και να εντοπίσουν τους αγνοούμενους, ανήσυχοι συγγενείς από όλο τον κόσμο δημοσίευσαν μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε τοπικά φόρουμ.

Μια γυναίκα στις Ηνωμένες Πολιτείες δημοσίευσε ένα μήνυμα στις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης λέγοντας ότι ο αδελφός της ήταν ανάμεσα σε μια ομάδα 10 ατόμων που προσπάθησαν να διαφύγουν μέσα από μια κοιλάδα δίπλα σε ένα ρυάκι, μοιράζοντας τις συντεταγμένες και ζητώντας από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να τον ελέγξουν.

Ο περιφερειακός πρόεδρος Χουάνμα Μορένο δήλωσε ότι το ένστικτο της φυγής ήταν κατανοητό. «Όταν πολλοί άνθρωποι βλέπουν μια φωτιά, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να τρέχουν μακριά, έτσι δεν είναι; Και φυσικά, νομίζουν ότι γνωρίζουν τις διαδρομές, αλλά αν δεν έχουν τις σωστές πληροφορίες, αυτές οι διαδρομές μπορούν φυσικά να μετατραπούν σε παγίδα θανάτου».

Πηγή: Reuters