ΠΑΡ.10 Ιου 2026 19:02
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά στην Ισπανία: Απανθρακώθηκαν άνθρωποι μέσα στα αυτοκίνητά τους - Παγίδες θανάτου οι δρόμοι

φωτιά στην Ισπανία
clock 17:43 | 10/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Καθώς οι φλόγες πλησίαζαν τα σπίτια τους και ο γεμάτος καπνό αέρας γινόταν ασφυκτικός, πανικοβλημένοι κάτοικοι αγροτικών χωριών της Ανδαλουσίας γύρω από το Λος Γκαγιάρδος στη νότια Ισπανία επέλεξαν να εγκαταλείψουν την περιοχή — μια απόφαση που κάποιοι πλήρωσαν με τη ζωή τους.

Οι πυροσβέστες την Παρασκευή προσπαθούσαν ακόμη να περιορίσουν μια από τις πιο θανατηφόρες πυρκαγιές της Ισπανίας, με συνολικά 12 επιβεβαιωμένους νεκρούς, ενώ 23 ακόμη αγνοούνται.

Οι αρχές ενημέρωσαν ορισμένους κατοίκους των ορεινών περιοχών πάνω από το Λος Γκαγιάρδος να εκκενώσουν τις περιοχές μέσω μιας συνιστώμενης διαδρομής, ενώ οι κάτοικοι του δασώδους οικισμού Μπεντάρ έλαβαν την οδηγία να καταφύγουν στις τοπικές τους εγκαταστάσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ισπανία Φωτιά
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis