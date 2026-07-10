Πτήση από Θεσσαλονίκη: Βλάβη στον κινητήρα έσπασε το παράθυρο – Με εγκαύματα ο Σέρβος που «ρούφηξε» ο αέρας

Ενα αληθινό θρίλερ εν πτήσει έζησαν σήμερα το πρωί οι επιβάτες πτήσης που απογειώθηκε από την Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μόναχο στη Γερμανία. Ενας εκκωφαντικός θόρυβος, ένα σπασμένο παράθυρο χιλιάδες πόδια πάνω από το έδαφος και ένας 61χρονος Σέρβος που τον «ρούφηξε» ο αέρας από την αποσυμπίεση της καμπίνας του αεροσκάφους και η γυναίκα του που τον τραβούσε για να τον κρατήσει στη θέση του.

Ολα αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεκίνησαν από μια γενική βλάβη (master failure) στονκινητήρα του αεροσκάφους που εκτελούσε την πτήση το πρωί της Παρασκευής 10 Ιουλίου. Επί τους ουσίας, από την βλάβη αποκολλήθηκαν κάποια κομμάτια και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει το παράθυρο του αεροσκάφους.

Ο πιλότος φέρεται να αντιλήφθηκε αμέσως το πρόβλημα που προέκυψε και δόθηκε εντολή για επιστροφή στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», εκεί από όπου είχε απογειωθεί το αεροσκάφος λίγη ώρα νωρίτερα. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, υπήρξε πλήρης εφαρμογή πρωτοκόλλου με το αεροπλάνο να προσγειώνεται και να πηγαίνει σε ειδικό χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου, χωρίς προβλήματα. Στη συνέχεια, ένα νέο αεροπλάνο (rescue flight) παρέλαβε τους επιβάτες της πτήσης για το Μόναχο και συνέχισαν το ταξίδι τους. Από το περιστατικό, υπήρξαν τέσσερις διακομιδές στο νοσοκομείο, εκ των οποίων οι τρεις ήταν για προληπτικούς λόγους και πλέον έχουν αποχωρήσει, ενώ ο ένας νοσηλεύεται με ελαφρά τραύματα.

Το κεφάλι του βρισκόταν έξω από το αεροσκάφος

Πρόκειται για 61χρονο Σέρβο επιβάτη του αεροπλάνου, ο οποίος καθόταν δίπλα στο παράθυρο που έσπασε. Από την αποσυμπίεση, ο αέρας ρούφηξε τον επιβάτη και σώθηκε την τελευταία στιγμή χάρη στη βοήθεια της γυναίκας του που καθόταν δίπλα.

O πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος τοποθετήθηκε μέσω ανάρτησής του για το περιστατικό με τον τραυματισμό του 61χρονου επιβάτη σε πτήση από το αεροδρόμιο «Μακεδονία». Όπως εξήγησε, το σώμα του άνδρα βγήκε στον αέρα και τον συγκράτησε η γυναίκα του, ενώ ο ίδιος υπέστη εγκαύματα λόγω τριβής. Τονίζεται επίσης -όπως είναι λογικό- ότι ο 61χρονος Σέρβος βρισκόταν σε σοκ.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του, περιγράφει ο Μιχάλης Γιαννάκος: «Παρά λίγο τραγωδία σε πτήση αεροπλάνου. Έσπασε παράθυρο και και επιβάτης βγήκε το σώμα του στον αέρα. Τον συγκράτησε η γυναίκα του και διεκομίσθη στο ΑΧΕΠΑ.

Αυτη τη στιγμή στο ΑΧΕΠΑ βρίσκεται με εγκαύματα τριβής Σερβος 61 ετών που τα έπαθε σε πτήση αεροπλάνου προς Μόναχο. Έσπασε το παράθυρο του αεροπλάνου βγήκε έξω στον αέρα το σώμα του και η γυναίκα του τον συγκρατούσε επί πέντε λεπτά από τα πόδια για να μη φύγει. Κατάφεραν με τη βοήθεια πολλών επιβατών να τον τραβήξουν μέσα στη καμπίνα. Το αεροπλάνο προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη μάλλον αναγκαστική προσγείωση και ο τραυματίας επιβάτης διεκομίσθη στο ΑΧΕΠΑ. Είναι σε σοκ έχει τις αισθήσεις και εγκαύματα τριβής. Τώρα γίνονται εξετάσεις».

Μαρτυρία μέσα από το αεροπλάνο: «Επικράτησε πανικός»

Στο Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5 μίλησε μια γυναίκα που βρισκόταν στην πτήση θρίλερ από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης προς το Μόναχο της Γερμανίας.

Όπως περιέγραψε: «Ακούστηκε ένας θόρυβος σαν να έσκασε λάστιχο. Επικράτησε πανικός με ουρλιαχτά, τσιρίδες και φωνές επειδή χάσαμε αμέσως και ύψος από την αποσυμπίεση. Προς στιγμήν νόμιζα ότι κάποιος είχε ανοίξει κατά λάθος την πόρτα κινδύνου. Τα έχασαν οι αεροσυνοδοί. Αμέσως φορέσαμε τις μάσκες όλοι. Μας φάνηκε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που δεν καταλαβαίναμε τι γινόταν».

Σχετικά με τον 61χρονο Σέρβο είπε: «Τον αρπάξανε και τον συγκράτησαν, ευτυχώς δεν είχε βγάλει τη ζώνη του. Το κεφάλι του ήταν όλο έξω από το αεροπλάνο. Τον τραβούσαν οι κοπέλες που ήταν δίπλα. Πήγαν και κάποιοι γιατροί να τον βοηθήσουν».

Πηγή: protothema.gr

Βίντεο: newsbomb.gr.

Πηγή φωτογραφία: unsplash.com

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