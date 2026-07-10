Καινούργιου: Ξεκίνησε τις πρώτες καλοκαιρινές διακοπές με την κόρη της

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Τις πρώτες καλοκαιρινές διακοπές της ως μητέρα ξεκίνησε η Κατερίνα Καινούργιου μαζί με την κορούλα της, Ξένια.

Μαζί με τον σύντροφό της, Παναγιώτη, επέλεξαν την όμορφη Πάρο. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες από την αναχώρησή τους.

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