Λιμενικό Ταμείο Ηρακλείου: Στο επίκεντρο οι νέες χρηματοδοτήσεις και τα έργα υποδομής

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Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, στα γραφεία του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων, κ. Εμμανουήλ Κουτουλάκη.

Τον Γενικό Γραμματέα υποδέχθηκαν ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου, κ. Γιάννης Βαρδαβάς, τα μέλη της Λιμενικής Επιτροπής, καθώς και στελέχη και συνεργάτες του φορέα.

Στη συνάντηση συμμετείχε επίσης ο Πρόεδρος της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος (Ε.ΛΙΜ.Ε.), κ. Παναγιώτης Αναστασόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, ο κ. Κουτουλάκης ενημερώθηκε αναλυτικά για την πορεία του νεοσύστατου Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου κατά τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του, τις ενέργειες που έχουν ήδη υλοποιηθεί, καθώς και τις βασικές ανάγκες και προτεραιότητές του.

Παράλληλα, εξετάστηκαν ζητήματα που αφορούν την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών, την πορεία και χρηματοδότηση έργων, την ωρίμανση μελετών, τις αδειοδοτικές διαδικασίες και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου, της ΕΛΙΜΕ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Ηρακλείου, κ. Γιάννης Βαρδαβάς, ευχαρίστησε τον Γενικό Γραμματέα και τον Πρόεδρο της ΕΛΙΜΕ για την παρουσία, το ενδιαφέρον και τη στήριξή τους.

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