Καύσιμα: Έρχονται νέες αυξήσεις - Πάνω από τα 2 ευρώ η αμόλυβδη στα νησιά

Σε ανοδική τροχιά παραμένουν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου, παρά τις κατά διαστήματα διακυμάνσεις, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στον Περσικό Κόλπο και οι ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ συνεχίζουν να επηρεάζουν την παγκόσμια ενεργειακή αγορά.

Το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύεται κοντά στα 78 δολάρια ανά βαρέλι, έχοντας ενισχυθεί κατά περίπου 5 δολάρια μέσα σε μόλις τρεις ημέρες. Η μεταβολή αυτή αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξης του 8%, παρά τις πρόσκαιρες διορθώσεις που καταγράφονται στις διεθνείς αγορές.

Στην Ελλάδα, οι επιπτώσεις των αυξήσεων δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί πλήρως στις τιμές λιανικής, ωστόσο οι τιμοκατάλογοι των διυλιστηρίων προμηνύουν νέο κύμα ανατιμήσεων στα πρατήρια καυσίμων τις επόμενες ημέρες.

Η τιμή της αμόλυβδης στα διυλιστήρια κυμαίνεται σήμερα μεταξύ 1,42 και 1,44 ευρώ ανά λίτρο, χωρίς τον ΦΠΑ, ενώ η μέση τιμή πώλησης στην αντλία έχει ήδη διαμορφωθεί στα 1,96 ευρώ το λίτρο. Την ίδια στιγμή, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται στα 1,78 ευρώ ανά λίτρο.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, οι οδηγοί αναμένεται να βρεθούν αντιμέτωποι με νέες αυξήσεις της τάξης των 2 έως 3 λεπτών ανά λίτρο. Ως αποτέλεσμα, η μέση τιμή της αμόλυβδης εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει το όριο των 2 ευρώ το λίτρο, με τις τιμές να διαμορφώνονται από περίπου 1,95 έως και 2,15 ευρώ, ανάλογα με την περιοχή.

Πάνω από 2 ευρώ η αμόλυβδη στα νησιά

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη παραμένει η εικόνα στα νησιά, όπου η αμόλυβδη πωλείται ήδη σε τιμές άνω των 2 ευρώ το λίτρο. Η διαφορά αυτή αποδίδεται κυρίως στο αυξημένο κόστος μεταφοράς, το οποίο επιβαρύνει την τελική τιμή κατά περίπου 14 έως 15 λεπτά ανά λίτρο.

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