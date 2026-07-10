Στο Ηράκλειο σήμερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης – Εγκαινιάζει την Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς

Στο Ηράκλειο θα βρεθεί σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προκειμένου να παραστεί σε δύο σημαντικές εκδηλώσεις.

Στις 12:00 θα εγκαινιάσει τη νεοσύστατης Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς, η οποία τίθεται επίσημα σε λειτουργία, ενισχύοντας την αστυνόμευση στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου.

Το απόγευμα, στις 19:00, ο Υπουργός θα συμμετάσχει στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο θέατρο «Αστόρια», στο πλαίσιο της δράσης «Μαζί σπάμε τη σιωπή. 13 Πόλεις: Ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας».

Η νέα Υποδιεύθυνση

Η νεοσύστατη Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς θα στεγάζεται στις εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου Νικολούδη, το οποίο βρίσκεται μεταξύ Μοιρών και Γαλιάς. Πρόκειται για ένα σύγχρονο διοικητικό συγκρότημα που αναπτύσσεται σε έκταση περίπου 40 στρεμμάτων, με στόχο να αποτελέσει το κεντρικό σημείο εγκατάστασης βασικών υπηρεσιών της περιοχής.

Στο νέο συγκρότημα προβλέπεται η λειτουργία τεσσάρων διώροφων κτιρίων, επιφάνειας περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων το καθένα. Εκεί θα μεταφερθούν υπηρεσίες που έως σήμερα λειτουργούσαν διάσπαρτες στην ευρύτερη περιοχή των Μοιρών, όπως η Υποδιεύθυνση Αστυνομίας, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ, η Πολιτική Προστασία μέσω της αρμόδιας αντιδημαρχίας, το Μηχανολογικό, καθώς και άλλες δημοτικές υπηρεσίες.

Η συνύπαρξη όλων των παραπάνω φορέων στον ίδιο χώρο αναμένεται να ενισχύσει τον μεταξύ τους συντονισμό, να περιορίσει τους χρόνους ανταπόκρισης σε περιστατικά και να αναβαθμίσει τη συνολική επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα στη Μεσαρά.

Την ευθύνη της νέας Υποδιεύθυνσης έχει αναλάβει η Αστυνομική Διευθύντρια Ρένα Συμιανάκη, η οποία καλείται να οργανώσει και να θέσει σε πλήρη λειτουργία μια υπηρεσία με αυξημένες επιχειρησιακές απαιτήσεις, σε μια περιοχή όπου οι ανάγκες αστυνόμευσης και διαχείρισης περιστατικών είναι ιδιαίτερα σύνθετες.

Η ίδρυση και λειτουργία της νέας δομής αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς η παραβατικότητα στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου εκδηλώνεται με πολλές μορφές, όπως υποθέσεις παράνομης οπλοκατοχής, ζωοκλοπές, περιστατικά έντασης, αλλά και οργανωμένη παραβατικότητα, γεγονός που αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει η νέα Υποδιεύθυνση.

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