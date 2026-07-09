Εμπρησμός απορριμματοφόρων Μαλεβιζίου: Ελεύθερος ο επιχειρηματίας – Μόνο ένας ένοχος

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση του εμπρησμού των απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου, μετά την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης, το οποίο αθώωσε δύο από τους τρεις κατηγορούμενους και καταδίκασε τον τρίτο.

Ειδικότερα, το δικαστήριο απάλλαξε, λόγω αμφιβολιών, τον 46χρονο επιχειρηματία, ο οποίος πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε επτά χρόνια κάθειρξης για ηθική αυτουργία στον εμπρησμό των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου. Η αθωωτική απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία.

Ένοχος κρίθηκε ο 55χρονος, που θεωρήθηκε ο φυσικός αυτουργός της εμπρηστικής ενέργειας. Το δικαστήριο του αναγνώρισε μειωμένο καταλογισμό και του επέβαλε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την άμεση αποφυλάκισή του. Σε πρώτο βαθμό είχε επίσης καταδικαστεί σε επτά χρόνια κάθειρξης.

Παράλληλα, αθωωτική ήταν η απόφαση και για τον 41χρονο συγκατηγορούμενο, ο οποίος απαλλάχθηκε επίσης λόγω αμφιβολιών, ανατρέποντας την πρωτόδικη καταδίκη του σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης.

Η υπόθεση αφορά τον εμπρησμό που είχε καταστρέψει μεγάλο μέρος του στόλου των απορριμματοφόρων του Δήμου Μαλεβιζίου, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην υπηρεσία καθαριότητας και έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την ακροαματική διαδικασία η εισαγγελέας είχε εισηγηθεί την ενοχή και των τριών κατηγορουμένων, διατυπώνοντας επιφύλαξη μόνο ως προς το ενδεχόμενο αναγνώρισης μειωμένου καταλογισμού για τον 55χρονο. Ωστόσο, το δικαστήριο κατέληξε σε διαφορετική κρίση, αθωώνοντας τους δύο κατηγορούμενους και καταδικάζοντας μόνο τον φυσικό αυτουργό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: