Συνδικάτου Οικοδόμων Ηρακλείου: Κάλεσμα για συμμετοχή στο συλλαλητήριο στη ΔΕΘ

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Νομού Ηρακλείου προχωρά σε νέα αγωνιστική παρέμβαση, αναδεικνύοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον κλάδο και καλώντας σε μαζική συμμετοχή στις επόμενες κινητοποιήσεις.

Με αφορμή την επιτυχία της Πανελλαδικής Πανοικοδομικής Απεργίας και την προετοιμασία του Πανελλαδικού Συλλαλητηρίου των Συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη, το Συνδικάτο υπογραμμίζει την ανάγκη συνέχισης του αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των αναγκών των εργαζομένων.

Η ανακοίνωση:

«Η επιτυχία της Πανελλαδικής Πανοικοδομικής Απεργίας στις 24 Ιούνη είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη στην κλιμάκωση του αγώνα μας και στην ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας. Η Απεργία, που αγκαλιάστηκε από τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων του κλάδου, μας γεμίζει αυτοπεποίθηση και δύναμη να συνεχίσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο μαζικά τον αγώνα μας, που αποτελούν τη μεγαλύτερη δύναμή μας.

Γνωρίζουμε καλά ότι, ούτε η κυβέρνηση, ούτε η μεγαλοεργοδοσία, ούτε οι δυνάμεις που διαχρονικά στηρίζουν την αντεργατική πολιτική πρόκειται να δώσουν τις λύσεις που έχουμε ανάγκη. Είναι οι ίδιες δυνάμεις που φέρουν την ευθύνη για την όξυνση των προβλημάτων μας, έχουν ψηφίσει όλους τους αντεργατικούς νόμους και βρίσκονται σταθερά απέναντι στις ανάγκες και τα συμφέροντα μας.

Τις λύσεις που έχουμε ανάγκη θα τις επιβάλουμε με τον αγώνα μας! Τώρα είναι ώρα ευθύνης, ώρα κλιμάκωσης του αγώνα. Είναι ώρα η φωνή μας να ακουστεί πολύ δυνατά. Να φοβίσει την κυβέρνηση, τη μεγαλοεργοδοσία και τους υποστηρικτές τους σε πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο. Καταλύτης των θετικών εξελίξεων μπορεί να γίνει το μεγάλο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο των Συνδικάτων στη Θεσσαλονίκη στις 5 Σεπτέμβρη. Οι Οικοδόμοι, οι εργαζόμενοι στις Κατασκευές σε όλη τη χώρα, προετοιμάζουμε από τώρα τη μαζική μας συμμετοχή στη μεγάλη αυτή εργατική διαδήλωση.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Ν. Ηρακλείου θα συμμετέχει με αντιπροσωπεία στο μεγάλο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο, στη Θεσσαλονίκη, το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 5.30 μ.μ. ενώνοντας τις φωνές μας με τους χιλιάδες εργαζόμενους των άλλων κλάδων, με τους νέους, τους φοιτητές, τους συνταξιούχους διεκδικώντας όσα έχουμε ανάγκη.

Το Σάββατο 5 Σεπτέμβρη, στη Θεσσαλονίκη, το εργατικό- λαϊκό ποτάμι θα στείλει μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε και να ανατρέψουμε τη βαρβαρότητα που βιώνουμε. Κάτω από τα πανό των σωματείων μας, με τα συνθήματα και τις διεκδικήσεις μας, θα διαδηλώσουμε μαζικά και θα στείλουμε ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν συμβιβαζόμαστε.

Δεν συμβιβαζόμαστε να αφήνουμε τα κόκαλά μας στους χώρους δουλειάς, για να θησαυρίζουν τα αφεντικά, ενώ εμείς παλεύουμε καθημερινά με την ακρίβεια, την ανασφάλεια και τα αδιέξοδα.

Δεν συμβιβαζόμαστε να μετράμε καθημερινά νεκρούς και σακατεμένους συναδέλφους μας και οι κυβερνώντες παλιοί και σημερινοί μαζί με τους μεγαλοεργοδότες να μιλούν προκλητικά για την «κακιά στιγμή», επιχειρώντας να καλύψουν την εγκληματική πολιτική που τροφοδοτεί τη βαρβαρότητα στους χώρους δουλειάς. Ε.Κ.Η =Λ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 10 ΗΡΑΚΛΕΙΟ =ΤΚ 71306 =ΤΗΛ. 2810-280300 fax 2810-282709 Email: [email protected]

Δεν συμβιβαζόμαστε να μας λένε ότι «δεν υπάρχουν λεφτά», να επικαλούνται δημοσιονομικούς περιορισμούς όταν πρόκειται για τις δικές μας ανάγκες, ενώ την ίδια στιγμή δισεκατομμύρια ευρώ διατίθενται στα ταμεία του ΝΑΤΟ, στους πολεμικούς σχεδιασμούς στο όνομα μιας δήθεν «ισχυρής Ελλάδας». Αυτό που στην πραγματικότητα εξασφαλίζουν είναι περισσότερα κέρδη και νέες μπίζνες για τους λίγους. Για εμάς ο λογαριασμός γίνεται καθημερινά ελλειμματικός. Ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με ολοένα μεγαλύτερους κινδύνους και βλέπουμε τα προβλήματά μας να οξύνονται. Οι συνέπειες της πολιτικής που εξυπηρετεί τα κέρδη των λίγων, σμπαραλιάζουν τη ζωή μας. Για να κερδίσουμε εμείς, πρέπει να χάσουν το κεφάλαιο, οι μεγαλοεργολάβοι, οι τραπεζίτες και τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Μέση λύση δεν υπάρχει.

Εμπιστευόμαστε τη δύναμή μας, τη δύναμη της συλλογικής οργάνωσης και του αγώνα. Γυρίζουμε την πλάτη σε όσους, με το βλέμμα στις επερχόμενες εκλογές, προσπαθούν να μας κρατήσουν στον ρόλο του θεατή, καλλιεργώντας την αναμονή και την αυταπάτη ότι θα λύσουν εκείνοι τα προβλήματά μας. Μοιράζουν μεταξύ τους ρόλους, για να απορροφούν τη λαϊκή δυσαρέσκεια και να διασφαλίζουν ότι, όποιος κι αν βρίσκεται στην κυβέρνηση, θα συνεχίζεται η ίδια πολιτική σε βάρος των εργαζομένων. Το «έργο» το έχουμε ξαναδεί. Τους γνωρίζουμε καλά, παλιούς και νέους. Έχουν ένοχο παρελθόν, παρόν και στον ίδιο αντεργατικό προσανατολισμό θα βαδίσουν στο μέλλον.

Δεν θα τους κάνουμε τη χάρη! Η δύναμη του εργατικού – λαϊκού αγώνα μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για εξελίξεις που θα υπηρετούν τις ανάγκες των πολλών και όχι τα κέρδη και τα συμφέροντα των λίγων. Το Δίκιο δεν χαρίζεται. Κερδίζεται, γίνεται πραγματικότητα με τον αγώνα μας».

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