Σητεία: Συναγερμός για την εξαφάνιση 55χρονης – Εκδόθηκε Missing Alert

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές για την εξαφάνιση της 55χρονης Βασιλικής Γκάγκα από τη Σητεία Λασιθίου. Τα ίχνη της γυναίκας χάθηκαν στις 26 Ιουνίου. Κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο, ο οργανισμός Το Χαμόγελο του Παιδιού προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της και στην έκδοση Missing Alert.

Η Βασιλική Γκάγκα έχει ύψος 1.50 μ., αδύνατη διάπλαση, κοντά καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια, ενώ φέρει γύψο στο δεξί της πόδι

Η ανακοίνωση:

Εξαφανίστηκε στις 26/6/26, η Βασιλική Γκάγκα, 55 ετών, από την περιοχή της Σητείας Αγίου Νικολάου στη Κρήτη. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνισή της σήμερα, 9/7/2026 και άμεσα προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς της, καθώς συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή της σε κίνδυνο.

Η Βασιλική Γκάγκα έχει ύψος 1.50 μ., είναι αδύνατη, έχει κοντά καστανά μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε. Έχει γύψο στο δεξί της πόδι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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Σε ενδεχόμενη εύρεση της Βασιλικής Γκάγκα, θα ενημερωθείτε σχετικά με νέο Δελτίο Τύπου, ώστε να αφαιρεθούν άμεσα οι αφίσες από όπου έχουν αναρτηθεί.

Το Missing Alert Hellas συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ενηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με αυτό. Για να επιτευχθεί αυτό στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών, ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε ένα από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα socialmedia, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων κ.λ.π

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ενηλίκων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: http://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies

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