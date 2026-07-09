Φωτιά στο Σεισμανόγλειο: Ομολόγησε ο 76χρονος για τον εμπρησμό -«Κάπνισα ένα τσιγάρο»

Για εμπρησμό από πρόθεση συνελήφθη ο 76χρονος, ο οποίος είχε προσαχθεί νωρίτερα στην Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και εξεταζόταν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα, εντός χώρου του Σισμανόγλειου Νοσοκομείου Αθηνών και συγκεκριμένα σε θάλαμο του 1ου ορόφου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, ο 76χρονος ομολόγησε την πράξη του, δηλώνοντας μετανιωμένος, για τον εμπρησμό στον θάλαμο που νοσηλευόταν και ο ίδιος.

Από την Πυροσβεστική επισημαίνεται ότι η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) ήταν άμεση και στελέχη της υπηρεσίας μετέβησαν στο σημείο, όπου προχώρησαν στη διερεύνηση των συνθηκών εκδήλωσης της πυρκαγιάς. Έπειτα από μεθοδικές έρευνες, συλλογή και αξιοποίηση στοιχείων, προσήχθη, με τη συνδρομή της ΕΛΑΣ, ο 76χρονος ημεδαπός, ο οποίος νοσηλευόταν στον θάλαμο από τον οποίο ξεκίνησε η πυρκαγιά και εντοπίστηκε τελικά στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 76χρονος αρχικά αρνήθηκε κάθε εμπλοκή του στον εμπρησμό, αλλά τελικά ομολόγησε ότι αυτός έβαλε φωτιά στο στρώμα του κρεβατιού του με αναπτήρα, τον οποίο κατείχε καθώς είναι καπνιστής. «Κάπνισα ένα τσιγάρο και πήρε φωτιά», φέρεται να είπε. Στη συνέχεια έφυγε από το νοσοκομείο και μετέβη με λεωφορείο στο σπίτι του στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου αναζητήθηκε και συνελήφθη, καθώς στην καταμέτρηση των ασθενών που έγινε μετά την πυρκαγιά ήταν απών.

Για το κίνητρο αναφέρει διάφορες δικαιολογίες και συγκεκριμένα πότε ότι αισθανόταν παραγκωνισμένος και δεν τον πρόσεχαν, πότε ότι είχε προβλήματα με το περιβάλλον του και άλλα παρόμοια. Για το ανωτέρω περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας και ο 76χρονος κρατείται προκειμένου να οδηγηθεί αύριο ενώπιον του. Σημειώνεται ότι η σύζυγος του 76χρονου, μετά το σημερινό περιστατικό, ζήτησε να περάσει από ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

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